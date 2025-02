Sceny z udziałem Tomasza Fornala, drugi taki przypadek w życiu. "W samych majtach"

Niemal wszyscy medaliści z Paryża (wyjątkiem są Kamil Semeniuk grający we Włoszech oraz Aleksander Śliwka występujący w Japonii), są obecnie związani z klubami PlusLigi. Mecze z ich udziałem przyciągają na trybuny tysiące kibiców, czego najlepszym potwierdzeniem było to, co działo się w niedzielę Gdańsku. Starcie tamtejszego Trefla, który podejmował Jastrzębski Węgiel, obejrzało na żywo 9100 widzów, co było frekwencyjnym rekordem sezonu.

