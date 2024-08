Sceny w hicie, komentatorzy zaniemówili. Pierwsza taka sytuacja w Paryżu

Kuriozalna sytuacja w hicie. Słoweńscy siatkarze nie mogli w to uwierzyć

Końcówka seta należała jednak do Słowenii. Francuzi roztrwonili przewagę, a rywale doprowadzili do stanu 22:22. Triumf po serii udanych zagrań przypadł w udziale "koszmarowi Polaków". Otrzeźwiło to mocno gospodarzy, którzy w kolejnym secie już nie powielili błędów z dwóch pierwszych partii.

Mówi się, że jak się nie wygrywa 3-0, to się przegrywa 2-3. Słoweńcy zadali temu w piątek kłam. Mimo że Francuzi doprowadzili do stanu 2-2 w setach, po zaciętym tie-breaku to Słowenia mogła cieszyć się z triumfu. Ten pozwolił jej przeskoczyć w tabeli Francję i awansować do ćwierćfinału igrzysk z pierwszego miejsca.