SANTE nowym partnerem Projektu Warszawa

- Studio Sante to przede wszystkim połączenie relaksu i zdrowia. Dla sportowców to dwa kluczowe aspekty do utrzymania dobrej formy. Zasłużony odpoczynek i dbanie o odporność, brak kontuzji i wydolność organizmu to dla każdego sportowca, nie tylko profesjonalnego, prawdziwy must have. Dlatego w Studio Sante, pierwszym wodorowym SPA w Europie, dbamy przede wszystkim o zdrowie, ale w tej najprzyjemniejszej formie - formie relaksu. Zawodowcom polecamy szczególnie Centrum Terapii Studio Sante, w którym mogą skorzystać z nowoczesnych terapii, takich jak komora hiperbaryczna, terapia światłem czerwonym czy inhalacje wodorem molekularnym - wymienia Rafał Jakubowiak, dyrektor marketingu w firmie SANTE.