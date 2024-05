Itas Trentino miało w niedzielę szansę do zorganizowania ogromnej fety. Włosi nie dali Jastrzębskiemu Węglowi najmniejszych szans w finale Ligi Mistrzów i sięgnęli po to trofeum po 13 latach przerwy. Co ciekawe, już wiemy na pewno, że zespół prowadzony przez Angelo Lorenzettiego nie będzie miał okazji do obrony trofeum za rok.

Szybkie trzy sety wystarczyły Włochom w niedzielę

Wydawać by się mogło, że przed niedzielnym finałem to zawodnicy Jastrzębskiego Węgla mieli większą motywację do wygrania. Pierwszym powodem była, rzecz jasna, ubiegłoroczna porażka w ostatnim meczu rozgrywek. Poza tym mieli okazję do zgarnięcia podwójnej korony po tym, jak zostali mistrzami Polski. A skoro o Polsce mowa, to ewentualny triumf w niedzielę pozwoliłby zespołom znad Wisły ustrzelić swoistego hat-tricka, czyli zwycięstwo we wszystkich trzech europejskich pucharach. Wcześniej po Puchar CEV sięgnęła Asseco Resovia Rzeszów, zaś Puchar Challenge padł łupem Projektu Warszawa.