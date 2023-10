Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu dobiega końca i już wkrótce dowiemy się, czy polskim siatkarzom udało się wywalczyć awans na tę imprezę. "Biało-Czerwoni" są na dobrej drodze do wygrania grupy i uzyskania biletu do stolicy Francji, ale muszą też oglądać się na to, co robią ich rywale. A ci potrafią zaskakiwać, tak jak Kanada, która wygrała właśnie kolejne spotkanie i ma na swoim koncie już 12 punktów.