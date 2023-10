Rywale Polaków wciąż w grze. Zdecydowana wygrana, walka o igrzyska trwa

Przed rozpoczęciem turnieju w chińskim Xi'an wydawało się, że to Argentyna i Holandia będą głównymi rywalami Polaków walce o awans. Tymczasem do gry dość nieoczekiwanie włączyła się Kanada, która na początek zmagań odniosła dwa zwycięstwa, w tym właśnie z ekipą z Ameryki Południowej. Dla Argentyńczyków był to dość nieoczekiwany cios, ale szybko podnieśli się po tej porażce.