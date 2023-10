Rywale depczą Polakom po piętach. Kolejna efektowna wygrana

Reprezentacja Kanady pokonała w trzech setach gospodarzy turnieju Chińczyków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. To trzecia wygrana zawodników z Ameryku Północnej, którzy są rewelacją "polskiej" grupy i depczą po piętach "Biało-Czerwonym". Ich awans byłby sporą niespodzianką, ale patrząc na to, jak Kanadyjczycy prezentują się w Xi'an, byłby także w pewni zasłużony.