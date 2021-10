Ruszyły kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Polacy z porażkami

Patryk Głowacki Siatkówka

Od wtorku do czwartku odbyły się mecze pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Niewiele powodów do zadowolenia mieli polscy siatkarze. IBB Polonia Londyn odpadła ze zmagań, natomiast Łukasz Wiese wraz z CEZ Karlovarsko przegrał inauguracyjne spotkanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Jacek Kasprzyk i Sebastian Świderski w magazynie #7strefa (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport