Rozpoczął się nowy rok, a FIVB pisze o Kurku. Murowany hit, zostały dni

Kapitan kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia kilka miesięcy temu wyleciał do Japonii z ogromnymi nadziejami. I póki co sezon 2025/26 układa się dosyć dobrze. Atakujący szybko wrócił do gry, lecząc niegroźną kontuzję doznaną na mistrzostwach świata. A następnie dawał popis za popisem, dzięki czemu Tokyo Great Bears walczą o udział w fazie play-off. Ostatnio zespół 37-latka wygrał dwie wyjazdowe potyczki. Niestety ta druga nienajlepiej poszła naszemu rodakowi. Obrazki, gdy przy nazwisku Bartosza Kurka znajdują się cztery punkty, oglądamy bardzo rzadko.

Szansa na przełamanie nadejdzie stosunkowo szybko. Już 3 stycznia stołeczny zespół powróci do rywalizacji, ale tym razem czeka na nich zdecydowanie trudniejszy rywal. "Niedźwiedzie" wybiorą się na teren Suntory Sunbirds, obecnych liderów rozgrywek. Starcie obejrzy spora grupa kibiców za sprawą transmisji na oficjalnej platformie FIVB. Ta nie zamierza poprzestać tylko i wyłącznie na pokazaniu widowiska. Kilka godzin po tym, gdy Polacy powitali nowy rok, w mediach społecznościowych Volleyball World pojawiła się krótka zapowiedź spotkania.

Bartosz Kurek zagra w hitowych starciach. Czekają kibice nie tylko z Japonii

A w niej nasz rodak został wymieniony z imienia i nazwiska. "Sunbirds - Great Bears runda druga. Nowy rok, znajoma walka. Obie drużyny spotkają się ponownie w rundzie drugiej. Czy z Bartoszem Kurkiem w składzie goście zdołają odwrócić losy rewanżu?" - napisały osoby odpowiedzialne za marketing w międzynarodowej federacji. Odpowiedź na ich pytanie poznamy niebawem. Na razie zdecydowanie więcej powodów do radości mają przeciwnicy stołecznych. W listopadzie triumfowali najpierw po tie-breaku, by następnie nie dać oponentom zgarnąć choćby jednej partii.

O udany rewanż Bartoszowi Kurkowi i spółce będzie trudno. Suntory Sunbirds z bilansem 15-1 dominują w lidze japońskiej. Kibice w kraju nad Wisłą sensację wezmą jednak w ciemno.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Bartosz Kurek NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP

Bartosz Kurek w koszulce reprezentacji Polski LUKASZ KALINOWSKI East News

Bartosz Kurek Grzegorz Wajda/REPORTER East News