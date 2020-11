Rozgrywki siatkarskie we Włoszech – poza Serie A – zawieszone do końca roku

Włoska federacja siatkarska (FIPAV) zawiesiła do końca roku większość krajowych rozgrywek z powodu dużego przyrostu zakażeń Covid-19 i wprowadzanych przez tamtejszy rząd obostrzeń. Wyjątek stanowią ekstraklasa kobiet i mężczyzn, za których organizację odpowiada odrębna spółka.

Jak zaznaczono w komunikacie FIPAV, nadal mogą odbywać się treningi, o ile będą przestrzegane przepisy krajowe oraz lokalne.

"Decyzja obowiązuje do końca roku. Wznowienie rywalizacji powinno nastąpić w styczniu, z uwzględnieniem koniecznych zmian w systemie rozgrywek" - zastrzeżono.



O zawieszenie na taki sam okres zmagań we włoskiej ekstraklasie siatkarskiej apelowała niedawno prezes słynnego zespołu Leo Shoes Modena Catia Pedrini.



Na razie w męskiej Serie A tylko kilka meczów zostało przełożonych z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z przepisami spotkanie może się odbyć, jeśli w drużynie są maksymalnie trzy przypadki. Przy czym pozostali członkowie zespołu muszą potem przejść testy i jeśli te dadzą wynik negatywny, to wtedy dopiero zostaną dopuszczeni do gry.



Najbardziej dotknięta Covid-19 w męskiej ekstraklasie w Italii jest obecnie Sir Safety Conad Perugia. W klubie, w którym występuje reprezentant Polski Wilfredo Leon, a trenerem jest prowadzący "Biało-Czerwonych" Vital Heynen, stwierdzono aż 12 przypadków zakażenia. Nazwisk chorych nie upubliczniono.