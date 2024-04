Aleksiej Spiridonow od lat na każdym kroku pokazuje publicznie swoją niechęć do Polaków. Uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych siatkarzy na świecie, ale trzeba przyznać, że do naszego narodu ma szczególny uraz . "Nie da się znaleźć bardziej nikczemnego narodu niż Polacy. To właśnie widzimy w sposobie, w jaki traktują naszych sportowców. I to nie tylko sportowców" - stwierdził swego czasu zawodnik w rozmowie z Match TV.

