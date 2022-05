Rosyjski siatkarz o wojnie w Ukrainie: Co mam z tym wspólnego?

Siatkówka w Rosji została mocno dotknięta przez sankcję. Federacje światowa FIVB i europejska CEV nałożyły na rosyjską siatkówkę reprezentacyjną i klubową szereg sankcji.

Dmitrij Muserski, czołowy rosyjski siatkarz, w wywiadzie dla "Championat" mówi wprost, że nie zgadza się z takim postępowaniem. "Zawsze powtarzano, że sport jest poza polityką" - twierdzi.

Dmitrij Muserski urodził się na Ukrainie

"Co mają z tym wspólnego sportowcy? Co ze sportowcami, którym nie wolno brać udziału w zawodach międzynarodowych? To delikatnie mówiąc, bardzo brzydki ruch" - powiedział 33-letni zawodnik.

Słowa i podejście Muserskiego do napaści Rosji na Ukrainę dziwią tym bardziej, że urodził się on w miejscowości Makiejewka na Ukrainie. W całym wywiadzie i wszystkich wcześniejszych siatkarz nigdy nie użył słowa "wojna".

"Wartość złotego medalu bez uczestnictwa w mistrzostwach świata Rosji nie będzie taka sama. Jeśli naprawdę zasługujesz na pierwsze miejsce, nie ma znaczenia z kim grasz - skomentował możliwość przedłużenia sankcji na kolejne lata i imprezy.