Rosyjski selekcjoner: Bez reprezentacji i naszych klubów sport wiele traci

Rosja gra tylko z Białorusią

- Jesteśmy zawieszeni, ale gotowi, by wrócić do międzynarodowej rywalizacji. Zawodnicy rozumieją sytuacje i nie ma problemu, by przyjeżdżali na zgrupowania. Nawet jeśli są to mecze nieoficjalne, to grają dla swoje flagi - twierdzi Brjanskij, który jest też trenerem Dynamo Moskwa. - Jest kilka pomysłów z kim będziemy mogli grać, ale na razie za wcześnie, by o nich mówić. Siatkarze są skupieni na rozgrywkach ligowych.