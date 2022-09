Rosyjski mistrz na dopingu? Prawda wychodzi na jaw po latach

Niedozwolone substancje miały się znaleźć w próbce pobranej wiosną 2014 r. Butko był wówczas zawodnikiem Lokomotiwu Nowosybirsk. Drużyna dotarła do finału ligi rosyjskiej i mimo że przegrała rywalizację o złoto, zdobyła pierwszy ligowy medal w historii klubu.

Aleksandr Butko na dopingu? To mistrz olimpijski i mistrz Europy

Butko ma na koncie trzy mistrzostwa Rosji i cztery zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Po największe sukcesy sięgał w barwach Zenita Kazań. Medale zdobywał również z reprezentacją Rosji. Najważniejszy to złoto olimpijskie z Londynu, gdzie Rosjanie po pamiętnym finale pokonali 3:2 Brazylię. Poza tym triumfował w mistrzostwach Europy w 2017 r., wygrywając w finale rozgrywanym w Krakowie .

Doping w reprezentacji Rosji. Wcześniej przyłapany został Dmitrij Muserski

Środkowy mierzący 218 cm z tego powodu nie wystąpił w igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie jego drużyna, startująca pod nazwą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, dotarła do finału. Dopiero w nim przegrała 2:3 z Francją. Muserski, który na co dzień występuje w japońskim Suntory Sunbirds, wrócił do gry w klubie na początku tego roku.