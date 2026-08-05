Nie tak dawno temu byliśmy świadkami kolejnego sukcesu siatkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia wywalczyli złoty medal tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wydarzenie to opisywały media z całego świata. Swój podziw wyrazili także dziennikarze z Rosji. Jednocześnie pisali o "niecierpliwym oczekiwaniu na występy ich drużyny w przyszłym roku".

Raptem kilka dni po finale VNL otrzymaliśmy natomiast dość interesujący komunikat ze strony rosyjskiej federacji siatkarskiej. Warto przypomnieć, że Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) postanowiła przywrócić możliwość udziału w organizowanych przez siebie imprezach sportowcom oraz arbitrom z Rosji. Mimo to zawodnicy ze wschodu nie wezmą udziału w przyszłorocznej edycji mistrzostw świata, która odbędzie się w kraju nad Wisłą.

Nie musieliśmy długo czekać na oficjalne umotywowanie tej decyzji. Jako główny powód wskazano "względy bezpieczeństwa". Prezes rosyjskiej federacji Stanisław Szewczenko poruszył również temat "nadmiernego upolitycznienia" imprezy.

Rosyjski mistrz domaga się odebrania Polsce praw do organizacji wielkiej imprezy

Opisana wyżej sytuacja nie spodobała się jednemu z najwybitniejszych rosyjskich sportowców w historii - Aleksandrowi Tichonowi. Były biathlonista, reprezentujący barwy ZSRR, zgromadził na swoim koncie aż 4 złote medali IO oraz 11 złotych krążków MŚ. Jest także posiadaczem kilku państwowych odznaczeń, w tym między innymi: orderu "Zasłużony Mistrz Sportu ZSRR", Orderu Przyjaźni czy Orderu im. Włodzimierza Lenina.

79-latek nie może pogodzić się z brakiem udziału rosyjskich siatkarzy w przyszłorocznej edycji MŚ. Mimo "dobrowolności" tej decyzji, postanowił on w bardzo wymownych słowach zaatakować kraj nad Wisłą.

- Rosji nie będzie na mistrzostwach świata w Polsce? Estonii odebrano mistrzostwa Europy w szermierce z powodu niedopuszczenia Rosji. Z Polakami należy postąpić dokładnie tak samo. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej powinna działać odważniej! - grzmi rosyjski mistrz, cytowany przez portal "Championat".

Nie jest on pierwszą ikoną rosyjskiego sportu, która w tak dosadny sposób wypowiada się na temat Polski. Jakiś czas temu bardzo podobne stanowisko wyraziła była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a także Deputowana do Dumy Swietłana Żurowa. Powodem jej uniesienia było wycofanie młodzieżowej reprezentacji Rosji z zeszłorocznych ME juniorów w wioślarstwie, organizowanych na terenie naszego kraju.

Reprezentacja Rosji w siatkówce Yuri Cortez AFP

Tomasz Fornal (w środku) był bohaterem finału z USA VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksander Tichonow AA/ABACA East News



