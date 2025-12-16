Rosyjscy siatkarze wracają do gry, PZPS już zareagował. Na jaw wychodzą kulisy

"Zarząd FIVB podczas piątkowego posiedzenia podjął decyzję o umożliwieniu wszystkim młodym siatkarzom, w tym posiadaczom paszportów rosyjskich i białoruskich, udziału w międzynarodowych i kontynentalnych zawodach w swojej kategorii wiekowej" - komunikat tej treści pojawił się na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) w piątek 12 grudnia.

FIVB dodała, że decyzja z 1 marca 2022 roku o niedopuszczeniu do gry seniorskich kadr narodowych z Rosji i Białorusi pozostaje w mocy. W oświadczeniu podtrzymano także stanowisko światowych władz w stosunku do tego, co dzieje się na terenie Ukrainy.

FIVB pozostaje głęboko zaniepokojona trwającą wojną na Ukrainie i stanowczo potępia wszelkie formy przemocy. Mamy nadzieję na jak najszybsze pokojowe rozwiązanie

Rozporządzenie FIVB wpisuje się to, co ostatnio dzieje się w światowym sporcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zarekomendował dopuszczenie młodzieży z Rosji i Białorusi do rywalizacji. Na te wytyczne powołała się zresztą Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej w swoim uzasadnieniu.

FIVB dopuszcza Rosjan i Białorusinów. Ukraińcy reagują

Na rozporządzenie FIVB po kilku dniach zareagował prezes ukraińskiej federacji siatkarskiej Mychajło Melnyk. Działacz przesłał redakcji sport.ua swoje oświadczenie, w którym wytyczne MKOI nazwał "haniebnymi" i przyznał, że spodziewał się decyzji FIVB.

"Rozpoczęliśmy negocjacje z szefami zaprzyjaźnionych federacji narodowych w sprawie dalszych wspólnych działań jeszcze przed ogłoszeniem decyzji FIVB. Nie zwlekamy i nie marnujemy czasu" - zadeklarował, dodając, że zamierza złożyć sprzeciw do światowych władz siatkarskich.

Rozumiemy jednak, że szanse na odniesienie sukcesu są nikłe. Nie jest tajemnicą, że Rosjanie wywierają wpływ na większość z 202 krajowych związków zrzeszonych w FIVB poprzez zachęty finansowe. Dlatego sprzeciw poszczególnych europejskich związków będzie kroplą w morzu, bez żadnego wpływu

Melnyk ujawnił też, że trwają zakulisowe rozmowy w tym temacie. Ukraińcom poparcia udzieliły cztery federacje siatkarskie - z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Polski Związek Piłki Siatkowej nie wydał oświadczenia w tej sprawie, ale informacja przekazana przez Melnyka nie dziwi, ponieważ sternik polskiej federacji Sebastian Świderski już od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę stanowczo opowiadał się za wykluczeniem Rosjan i Białorusinów z rywalizacji.

W cytowanym oświadczeniu prezes ukraińskiej federacji zadeklarował, że na złożeniu oświadczenia do FIVB, w którym wyrazi swój sprzeciw, może się nie skończyć. Ukraińcy nie wykluczają żadnych kroków, "od wycofania się z rozgrywek po demonstracyjne gesty protestu".

