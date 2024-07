Rośnie kandydat do medalu? Kapitalny występ debiutantów, mają już awans

W pierwszym secie bałkańskiej rywalizacji także więcej powodów do radości mieli Słoweńcy. To oni jako pierwsi wypracowali sobie większą, trzypunktową przewagę. Co prawda Serbowie starali się odrabiać straty i zbliżyli się do rywali na punkt, ale zapas punktowy Słowenii znów powiększył as serwisowy, którym popisał się Toncek Stern. Atakujący w pierwszym meczu zwichnął palec wskazujący lewej ręki , ale może grać, choć na jego dłoni znajduje się specjalny opatrunek.

