Rośnie kandydat do medalu. Cierpliwość do reprezentanta Polski się skończyła

PGE Projekt przed sezonem był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski i w pierwszych tygodniach ligi idzie jak burza. Wygrał czwarty mecz z rzędu, pierwszy raz przegrywając pojedynczego seta. Warszawianie są zdecydowanym liderem PlusLigi - również dzięki temu, że rozegrali jeden mecz awansem.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa wyszedł z opresji

W drugiej partii PSG Stal znów zyskała dwupunktową przewagę. Tym razem potrafiła ją jednak dłużej utrzymać, a kiedy Wojciech Włodarczyk wykończył kontratak, wygrywała 15:12 . Wówczas gospodarze zerwali się jednak do walki. Przy zagrywkach Artura Szalpuka doprowadzili do remisu 17:17. Tyle że po chwili błąd w przyjęciu popełnił Tillie i goście znów mieli dwa punkty przewagi.

Ale warszawski zespół jeszcze raz odrobił straty. Wielka w tym zasługa Karola Borkowskiego . Rezerwowy przyjmujący pojawił się w polu zagrywki i sprawił rywalom olbrzymie kłopoty . Do tego skuteczny w kontratakach był Szalpuk i PGE Projekt wygrał 25:23.

W trzecim secie początek ponownie był wyrównany, ale z lekką przewagą gospodarzy. Pliński stracił cierpliwość do libero i posłał do gry 17-letniego Jakuba Olejniczaka, który zmienił reprezentanta Polski Kamila Szymurę. Zresztą zmian po stronie PSG Stali było więcej. Gospodarze cały czas mogli liczyć na dobrą dyspozycję Szalpuka. Kiedy jednak na blok gości nadział się Wrona, to siatkarze z Nysy objęli prowadzenie 21:20. Po chwili jeszcze asem serwisowym popisał się Remigiusz Kapica, PSG Stal zwyciężyła 25:23.