Rosjanin obraził Polaków, teraz reaguje na decyzję ws. występu na MŚ. Mocne słowa
We wtorek świat siatkówki obiegła dość sensacyjna, ale bez wątpienia niezwykle ważna informacja. Przywróceni do rywalizacji siatkarze reprezentacji Rosji dobrowolnie zrezygnowali z udziału na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Polsce. Decyzję tą wytłumaczono obawą o bezpieczeństwo. Zupełnie odmiennego zdania jest Aleksiej Spiridonow. Rosjanin w przeszłości nie gryzł się w język i niejednokrotnie obrażał Polaków. Jego zdaniem drużyna popełnia jednak błąd. I powinna w Polsce zagrać.
Na początku lipca MKOl zniósł zawieszenie rosyjskich sportowców. Z tego skorzystała FIVB, która także zdecydowała się na przywrócenie tamtejszych reprezentacji do rywalizacji. I co prawda, w tym roku na parkietach ich jeszcze nie zobaczymy, to w przyszłym roku dojdzie do przełomu. W końcu Rosjanie widnieją już w rankingu FIVB, a ich powrót zaplanowany jest na rok 2027.
We wtorek pojawiły się w tej kwestii kluczowe informacje. Otóż kadra przystąpi do rozgrywek Ligi Narodów (będzie 19 drużyn), co zostało potwierdzone za pośrednictwem oficjalnego komunikatu. Pojawiła się również kwestia gry w przyszłorocznych mistrzostwach świata. A te, jak powszechnie wiadomo odbędą się w Polsce. Otóż Rosjanie zdecydowali się na rezygnacje z udziału z tej imprezy. Po kilku chwilach pojawiło się również wytłumaczenie. Jako główny powód Rosjanie podali... kwestię bezpieczeństwa.
W rosyjskich mediach już pojawiają się komentarze w tej sprawie. Głos zabrał również Aleksiej Spiridonow, czyli dobrze znany w Polsce były siatkarz. Ten zasłynął w naszym kraju głównie z wulgarnych wypowiedzi czy prowokujących czynów (więcej na ten temat można poczytać TUTAJ). Ten w rozmowie z portalem sports.ru ujawnił, że jego zdaniem Rosjanie popełniają błąd. I nie krył swojego rozczarowania.
- Uważam, że federacja postąpiła źle, odmawiając udziału w Mistrzostwach Świata w Polsce! Skoro pozwolono nam wziąć udział, to co za różnica, gdzie gramy - w Polsce, we Włoszech, czy na Księżycu? Musimy grać - powiedział.
Spiridonow mocno o występie w Polsce. "I co z tego?"
Do tego wrócił pamięcią do mistrzostw świata w Polsce w 2014 roku. Wówczas Rosja wystąpiła w naszym kraju. I jak wspomina tamte czasy 38-latek, mimo że łatwo nie było, to dali sobie radę. Dodaje również, że Rosja byłaby faworytem do złota, jak za każdym razem. A to bez dwóch zdań jest kwestią dyskusyjną...
Graliśmy już w Polsce w 2014 roku, kiedy doszło do konfliktu z Krymem. Nie było też łatwo. No cóż, jakoś graliśmy, i co z tego? Musimy iść i grać! Bylibyśmy faworytami - jak zawsze
Do siatkarskich mistrzostw świata w Polsce pozostało jeszcze trochę czasu. Po wywalczeniu złota Ligi Narodów nasi gracze skupią się na zbliżających się mistrzostwach Europy (9-26 września). Turniej ten będzie pierwszą okazją dla "Biało-Czerwonych", by zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.