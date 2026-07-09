Rosjanie zaproszeni na parkiety. Stanowcze weto. O tych słowach będzie głośno

We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o zniesieniu wszystkich dotychczasowych ograniczeń wobec sportowców z Rosji. Ten ruch praktycznie otwiera ścieżkę dla organizacji i związków sportowych, które mogą przywracać Rosjan do rywalizacji.

Nie minęła doba, a Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. - Rosyjscy sportowcy i sędziowie we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB, światowych i oficjalnych. Reprezentacje Rosji zostaną również przywrócone do Rankingu Światowego z tą samą liczbą punktów, jaką posiadały w momencie zamrożenia ich punktów decyzją zarządu FIVB - czytamy.

Rosjanie zaproszeni na parkiety. Gwiazda reprezentacji Ukrainy grzmi

Decyzja FIVB wywołała prawdziwą burzę niemal na całym świecie. Mocne oświadczenie wydał Ołeh Płotnicki, a więc jedna z największych gwiazd reprezentacji Ukrainy.

Rosja zabiła dziesiątki tysięcy niewinnych ukraińskich cywilów, w tym setki dzieci. Miliony Ukraińców straciły swoje domy, a setki tysięcy budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków. A mimo to FIVB przygotowuje się do ponownego przyjęcia rosyjskich sportowców do międzynarodowej siatkówki

Płotnicki podkreślił, że "każda decyzja o przywróceniu Rosji miejsca w sporcie wysyła sygnał, że zbrodnie wojenne, zniszczone miasta, zamordowane dzieci i zniszczone rodziny można w końcu zignorować".

Ukrainiec zaznaczył, że dla Rosji nie powinno być miejsca w międzynarodowych rozgrywkach sportowych dopóki trwa wojna w jego ojczyźnie. - Ta decyzja podważa wszystko, co sport powinien reprezentować. Sprzeciwiam się każdej wojnie, niezależnie od tego, kto ją rozpoczyna. Sport musi opowiadać się za pokojem, szacunkiem i godnością, a nie nagradzać tych, którzy je niszczą - zakończył.

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Ołeh Płotnicki to zdecydowanie najbardziej ceniony ukraiński siatkarz. Od kilku sezonów występuje we włoskiej Perugii, z którą sięgnął po wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Przyjmujący dwa lata temu nie przyjechał na kadrę, bo był niezadowolony ze zmiany trenera - Ugisa Krastinsa zastąpił Raul Lozano. Rok temu oficjalnie ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. "Podjąłem trudną, ale przemyślaną decyzję. Moja historia jako zawodnika reprezentacji Ukrainy dobiegła końca" - napisał w pożegnalnym oświadczeniu. Teraz jednak wrócił do gry w narodowych barwach.

Ale nie tylko Płotnicki odniósł się do decyzji FIVB. Wcześniej w tej sprawie wypowiedział się doskonale znany z polskich parkietów Wasyl Tupczij. Atakujący wydał oświadczenie za pośrednictwem Telegramu. - Ponowne wprowadzenie reprezentacji Rosji do międzynarodowych rozgrywek siatkarskich to decyzja absolutnie niemoralna. Dopóki wojna trwa, takie kroki wydają się lekceważeniem rzeczywistości i ludzkich tragedii - napisał.

Ołeh Płotnicki wprost na temat powrotu Rosjan LORIS CERQUIGLINI AFP

Ukraińcy grzmią po decyzji FIVB JOE KLAMAR AFP





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