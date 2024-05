Rosjanie wrócą do grania w Europie? Jest komunikat, koniec wątpliwości

Życie Ukraińców wywróciło się do góry nogami w lutym 2022 roku . To właśnie wtedy Władimir Putin wydał swoim żołnierzom rozkaz ataku zbrojnego. Początkowo myślał, że pójdzie mu gładko i przyjemnie, jednak konflikt nie zakończył się do dziś. Naszych wschodnich sąsiadów wspiera praktycznie cały świat. Mnóstwo krajów, w tym Polska, pomaga jak tylko może, by agresor nie dopiął swego. Od początku wojnę potępia również środowisko sportowe. Rosjanie oraz pomagający im Białorusini w większości dyscyplin nie mają prawa rywalizować z innymi krajami. Reprezentanci Sbornej zostali wykluczeni z europejskich pucharów w najpopularniejszych dyscyplinach zespołowych na świecie.

Tak wyglądał ostatni sezon Rosjan w Lidze Mistrzów. Zatrzymali ich Polacy

Rosjanie i Białorusini nie wrócą. Kibice z innych krajów odetchnęli z ulgą

- Dziesięć lat temu na tym dystansie zrobili rekord świata, później byli, że tak powiem, zamrożeni i nie do końca wiadomo, co robili. My tak naprawdę z doskoku stanęliśmy w tej dwójce, ale zrobiliśmy wszystko, by ta osada poleciała dziś najlepiej, jak to możliwe. To jest to chyba najlepszy czas nas obu na tym dystansie, ale jest porażka. W tej sytuacji jest ona dla nas podwójnie bolesna, bo nie dość, że nie dostaliśmy się do igrzysk, to do tego przegraliśmy jeszcze z agresorem, który atakuje inny kraj - grzmiał niedawno na łamach Interii Sport Arsen Śliwiński, polski kanadyjkarz, który brał udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich.