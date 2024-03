Rosjanie skarżą się na ograniczenia. Mocno odczuli wyrzucenie z Ligi Mistrzów

Wojna trwa do dziś, rosyjskie rakiety nadal bombardują ukraińskie miasta. Nie zmienia się więc sytuacja rosyjskich drużyn siatkarskich. Tamtejsi zawodnicy i zawodniczki są pozbawieni możliwości międzynarodowej rywalizacji . Wygląda na to, że taki stan rzeczy zaczyna im coraz bardziej doskwierać.

W rozmowie z portalem sport-expresss.com otwarcie przyznał to Aleksiej Wierbow . To były reprezentant Rosji, który przez lata był podstawowym libero tamtejszej kadry. Zdobywał z nią medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej i igrzysk olimpijskich. Aktualnie pracuje jako trener i prowadzi Zenit Kazań . I choć jego zespół po 29 kolejkach jest liderem rosyjskiej ligi, szkoleniowiec nie określa jej poziomu zbyt pochlebnie.

"Niestety wielu zawodników nie pokazuje tego, co w ubiegłym roku. Są ku temu obiektywne powody - harmonogram, być może motywacja. Brak występów w drużynie narodowej, Lidze Mistrzów. Kiedy dusisz się we własnym sosie, motywacja czasami zanika. Zainteresowanie też zanika, kiedy wokół są ci sami ludzie, te same zespoły. Spada zainteresowanie zawodników, ale i widzów. To nieunikniony proces w obecnej sytuacji" - narzeka Wierbow.