Rosjanie się nią szczycą, dostała propozycję z innego kraju. "Drzwi są otwarte"

Vakifbank Stambuł w niedzielę 3 maja świętował dziewiąty triumf w Europie. Po trzech latach przerwy znów zwyciężył w Lidze Mistrzyń, w finale pokonując Eczacibasi z Magdaleną Stysiak w składzie.

Jedną z gwiazd zwycięskiej drużyny była Marina Markowa. 25-letnia przyjmująca urodzona w Petersburgu triumfowała w tych rozgrywkach po raz pierwszy, zdobywając w finale aż 26 punktów. Od razu została wybrana do drużyny marzeń Ligi Mistrzyń, m.in. obok polskiej rozgrywającej Joanny Wołosz z Imoco Volley Conegliano.

Rosjanie stracą wielką gwiazdę? Kusi ją inny kraj, ta oferta może namieszać

Po tym sukcesie Rosjanie pękali z dumy. Portal sovsport.ru porównał Markową do Jekateriny Gamowej, legendy rosyjskiej siatkówki, która dwukrotnie poprowadziła kadrę do mistrzostwa świata - ale Ligę Mistrzyń wygrała tylko raz.

"Jeśli rosyjska siatkówka powróci na światową scenę, to właśnie dzięki takim postaciom zostanie ukształtowana nowa tożsamość drużyny" - piszą o Markowej rosyjscy dziennikarze.

Ten sielankowy nastrój zakłócił jednak Mehmet Akif Ustundag. Prezes tureckiej federacji siatkarskiej po triumfie drużyny ze Stambułu wprost zaczął kusić Markową zmianą obywatelstwa.

"O ile wiem, nie ma jeszcze obywatelstwa tureckiego. Ale pod każdym innym względem jest już turecką obywatelką. Jeśli zechce, nasze drzwi są zawsze otwarte. Działamy otwarcie i transparentnie. Ma kontrakt z Vakifbankiem do 2030 roku. Jeśli przyjdzie, tak jak Vargas, będziemy bardzo szczęśliwi. Jeśli zechce, zawsze znajdzie się dla niej miejsce" - zaznaczył Turek.

Poruszenie w Rosji. Marina Markowa kuszona przez inny kraj, politycy zabierają głos

Jego słowa odbijają się szerokim echem w rosyjskich mediach. Poruszenie jest spore, cytuje go kilka rosyjskich portali, a głos w sprawie zdecydowała się zabrać nawet Swietłana Żurowa, deputowana do rosyjskiej Dumy.

"Nie sądzę, żeby nasza federacja po prostu puściła zawodniczkę wolno, jeśli zdecyduje się zmienić obywatelstwo. Będzie obowiązywała kwarantanna, może rok lub dwa. Ale na pewno nie krótsza niż rok. Szkoda by było, gdyby nasze siatkarki mogły w tym roku brać udział w zawodach międzynarodowych, ale Markowa zdecydowała się grać w reprezentacji Turcji" - stwierdziła w wypowiedzi dla RIA Novosti.

Sprawa potencjalnej zmiany obywatelstwa wydaje się trudna, ale nie niemożliwa. Co prawda światowa centrala siatkówki, czyli FIVB, zaostrzyła przepisy dotyczące zmiany federacji, ale Turcy mają doświadczenie w skutecznym przeprowadzaniu podobnych "transferów". Najgłośniejszym jest dołączenie do tureckiej kadry wspomnianej przez prezesa federacji atakującej Melissy Vargas. Niedawno Turcy robili też zakusy na Noumory'ego Keitę, utalentowanego siatkarza z Mali, ale ten wybrał reprezentowanie Włoch.

Markowa nie jest typowym "produktem" rosyjskiego szkolenia. Wcześnie wyjechała bowiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała w lidze uniwersyteckiej. W Europie miała już okazję zagrać w lidze włoskiej, od dwóch lat występuje w tureckiej. Ale o udziale w mistrzostwach Europy czy świata na razie może tylko pomarzyć.

Rosjanie po agresji na Ukrainę zostali wykluczeni z takich rozgrywek, podobnie zresztą jak ich kluby z Ligi Mistrzów. Co prawda niedawno FIVB nieco uchyliła im drzwi, ale tylko dla zespołów juniorskich. Propozycja z Turcji mogłaby jej zaś umożliwić występy w najważniejszych imprezach z igrzyskami olimpijskimi na czele. I grę o medale - Turczynki to aktualne wicemistrzynie świata i mistrzynie Europy.

"Myślę, że Marina jest teraz na rozdrożu. Bo to jest krytyczna sprawa: jeśli kwarantanna potrwa dwa lata, może nawet nie zagrać dla Turcji na igrzyskach olimpijskich. To duży dylemat. Poczekałabym, bo myślę, że nasza drużyna najprawdopodobniej zostanie dopuszczona do rywalizacji" - ma nadzieję Żurowa.

Na razie Markowa zagrała w rosyjskiej kadrze tylko w ubiegłorocznym sparingu z Serbią. Teoretycznie wobec aktualnych przepisów to powinno jej zamknąć drogę do zmiany obywatelstwa. Ale czy mecz towarzyski reprezentacji wykluczonej z rozgrywek przez FIVB można uznać za oficjalny? W Turcji z taką interpretacją na pewno się nie zgadzają.

Marina Markowa w trakcie finału Ligi Mistrzyń CEV.eu materiały prasowe

Marina Markowa CEV.eu materiały prasowe

Vakifbank triumfował w Lidze Mistrzyń. Marina Markowa trzecia z lewej CEV.eu materiały prasowe

