Rosjanie ogłaszają ws. igrzysk. Zagrają z gigantkami, pojawiła się lista

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Rozbrat Rosjan ze światową siatkówką powoli dobiega końca. Zniesienie zawieszenia przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski spowodowało to, że zaledwie kilkadziesiąt godzin później głos zabrała FIVB. Ta zapowiedziała przywrócenie Sbornej do rywalizacji. Efekt? Panie już niebawem zagrają towarzysko z Serbkami, czyli wielokrotnymi medalistkami mistrzostw świata. Pojawiła się lista powołanych zawodniczek.

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Angelina Lazarenko z numerem dziesiątym. To między innymi ona zagra w spotkaniu z SerbkamiSrdjan Stevanovic / ContributorGetty Images

Decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz FIVB wywołały sporą burzę nie tylko w Polsce. Świat jest po prostu w szoku, że pomimo trwającej wojny w Ukrainie, Rosjanie jak gdyby nic będą mogli ponownie grać oficjalne spotkania przeciwko innym drużynom narodowym. Przykro wygląda już między innymi ranking, w którym mężczyźni plasują się na trzeciej lokacie, tuż za "Biało-Czerwonymi" oraz Włochami.

Ich koleżanki po fachu zajmują natomiast dziewiąte miejsce. Rosjanki wyprzedzają choćby dziesiątą Serbię. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego jeszcze w 2022 roku sięgała po mistrzostwo świata, a teraz musi wirtualnie oglądać plecy "Sbornej". Ta znalazła się w czołowej dziesiątce z powodu zamrożonych punktów. Jak wygląda jednak jej obecny poziom? Wielokrotne medalistki globalnego czempionatu przekonają się o tym już niebawem.

Na początku sierpnia (5.08, 7.08) Serbki oraz Rosjanki zmierzą się towarzysko w pierwszym z wymienionych państw. Z tej okazji w kraju Władimira Putina pojawił się ważny komunikat. Głos zabrał w nim Konstantin Uszakow, czyli selekcjoner zawieszonej na kilka lat kadry. Grę w Los Angeles 2028 uznaje on jako coś pewnego. "Wszystkie dalsze przygotowania będą skoncentrowane na głównym turnieju tego czterolecia" - powiedział na łamach "volley.ru".

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"Dlatego powołujemy zawodniczki do reprezentacji narodowej, które nie tylko wezmą udział w kwalifikacjach olimpijskich, ale za dwa lata będą również rywalizować w USA. Wiadomo, że na tym dość długim dystansie zmiany są nieuniknione: któraś z nich może doznać kontuzji, a inne okoliczności uniemożliwią rywalizację innym. Dziewczyny są jednak optymistycznie nastawione" - dodał szkoleniowiec, podekscytowany nadchodzącym wyjazdem.

Trener przedstawił także listę powołanych podopiecznych. Znalazły się na niej między innymi Angelina Lazarenko, Arina Fiedorowcewa, Tatjana Tołok czy Wita Akimowa. Co warto zaznaczyć, to nie pierwsze serbsko-rosyjskie sparingi w świecie siatkówki. Obie federacje żyją ze sobą w dobrych relacjach. Choćby w zeszłym roku panie rozegrały pięciosetowy mecz. Nadchodząca potyczka dla drużyny z Półwyspu Bałkańskiego będzie cenna choćby z powodu zbliżających się mistrzostw Europy.

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