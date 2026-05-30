Rosjanie chcą wrócić, siatkarz grzmi. "Moje dzieci mają drony nad głową"

Siatkarska reprezentacja Ukrainy w ostatnich latach regularnie przygotowuje się do sezonu w Polsce. Podobnie jest i w tym sezonie - Ukraińcy wzięli udział w towarzyskim turnieju w Sosnowcu i Katowicach. Skończyli go z jednym zwycięstwem: wygrali z Serbią, ale wcześniej przegrali z Bułgarią i Polską.

Podobnie jak pozostałe drużyny, nie rywalizowali jednak w pełnym składzie. Na boisku brakowało m.in. Wasyla Tupczija. Atakujący Barkomu Każany Lwów po zakończeniu sezonu w PlusLidze wyjechał jeszcze do Rumunii. Z CS Arcada Galati zdobył srebrny medal tamtejszej ligi, ale też nabawił się kontuzji.

Dlatego kolegów oglądał z boku, choć był w kadrze meczowej na ostatnie spotkanie z Serbią. Szansę dostali młodsi zawodnicy, w ataku z niezłej strony pokazał się 18-letni Maksym Tonkonoh, który imponuje wzrostem - mierzy aż 214 cm.

- W tym sezonie mamy bardzo fajnych młodych chłopaków. Przed rokiem w kadrze był tylko jeden taki zawodnik, teraz jest ich więcej, to bardzo dobre dla naszej reprezentacji. Są młodzi atakujący, jak Tonkonoh i Jewgienij Bojko. Idziemy coraz wyżej, próbujemy. Raul Lozano i prezes federacji kładą nacisk na to, by zakwalifikować się na igrzyska. To jest cel nas wszystkich - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Tupczij.

W Ukrainie "wszystkie ręce na pokład". Wraca nawet największy gwiazdor

Dotąd męska reprezentacja Ukrainy do igrzysk nigdy się nie zakwalifikowała. Ale w ostatnich latach drużyna robi postępy. W 2023 r. dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy. W ubiegłym sezonie po raz pierwszy zagrała w Lidze Narodów i zajęła w niej dziewiąte miejsce. Słabiej wypadła w mistrzostwach świata, gdzie nie awansowała do fazy pucharowej.

Do igrzysk można zaś zakwalifikować się dzięki wysokiej pozycji w rankingu FIVB. Aktualnie Ukraina zajmuje w nim 17. miejsce, ale przez dwa sezony może jeszcze sporo zyskać. Tym bardziej że w walce o igrzyska może liczyć na pomoc najlepszych siatkarzy. Przede wszystkim Ołeha Płotnickiego. Gwiazda Sir Sicoma Monini Perugia i dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów porozumiał się z trenerem i wraca do kadry, mimo że przed rokiem ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Dołączył do kolegów już w trakcie turnieju w Polsce, choć jeszcze oglądał ich zza band. Ma zagrać już w pierwszym tygodniu Ligi Narodów.

- To duży plus dla naszej drużyny. To doświadczony zawodnik, gra w Perugii, siatkarz z najwyższej półki. Tylko pomoże reprezentacji - przekonuje Tupczij.

Tak Ukraińcy zyskują na grze w Polsce. Wasyl Tupczij nie ma wątpliwości

34-letni atakujący od czterech lat występuje w PlusLidze. Jest jednym z kilku zawodników Barkomu Każany Lwów, których Lozano w tym roku powołał do kadry.

Tupczij w Barkomie gra od początku przystąpienia Lwowian do PlusLigi. Od tamtej pory, nawet mimo zmniejszenia liczby drużyn w lidze, ukraiński zespół co roku się w niej utrzymuje. Zagra w niej też w przyszłym sezonie, choć szczegóły gry w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie Barkom wystąpi w roli gospodarza, nie są jeszcze znane.

Gra w Polsce przynosi jednak wymierne korzyści ukraińskiej kadrze.

- To będzie mój piąty sezon w Polsce. To jedna z najlepszych lig na świecie. Wyróżnia się dobrą organizacją. Dla mnie to wielki plus, że mogę tu grać. Ale gra w PlusLidze daje też korzyści reprezentacji. Gra w słabej lidze nie rozwija, doświadczenie z Polski czy Włoch procentuje. Mamy trzech zawodników w lidze włoskiej, a w PlusLidze gram ja, Jurij Semeniuk, Jarosław Pampuszko czy Władysław Szczurow - wylicza Tupczij.

Rosjanie chcą wrócić, siatkarz grzmi. "Moje dzieci mają drony nad głową"

Reprezentacja Ukrainy rozwija się mimo wojny obronnej, jaką ten kraj od czterech lat prowadzi z Rosją. Władze światowej i europejskiej siatkówki wykluczyły wówczas z rywalizacji wszystkie zespoły z Rosji i Białorusi, która wspiera wielkiego sąsiada.

Ostatnio jednak mur izolacji wokół Rosji zaczyna pękać. Najpierw rosyjskie i białoruskie drużyny zostały dopuszczone do rywalizacji młodzieżowej. Niedawno Białoruś dostała zielone światło od Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, czyli FIVB, na pełny powrót do rozgrywek pod jej egidą - również wśród seniorów.

- To jest katastrofa. Nie rozumiem, jak można do tego dopuścić. Moje dzieci i żona codziennie mają nad głowami drony, które nadlatują z Białorusi i Rosji. To niemożliwe, by w tej sytuacji dopuścić ich do gry. Ale za tym stoją pieniądze - uważa Tupczij.

Jak przyznał w rozmowie z Interia Sport Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dopuszczenie Białorusi do gry może być przygrywką do podobnej decyzji w sprawie Rosji - sprawdzeniem reakcji poszczególnych krajów i federacji na taki ruch. Podobnego zdania jest Tupczij.

- Prezydent FIVB chyba nie rozumie sytuacji w Ukrainie, tego, co przeżywają Ukraińcy. Ludzie idą walczyć na wojnie, nie wiedzą, czy zobaczą jeszcze swoje żony, dzieci. Nie wiem, jak można w takiej sytuacji podjąć taką decyzję. Wielu sportowców w Rosji popiera wojnę. Jak tacy ludzie mogą rywalizować w siatkówce czy innych sportach? - podkreśla Tupczij.

Reprezentacja Ukrainy rozpocznie Ligę Narodów 10 czerwca w Linyi w Chinach. Już w pierwszym tygodniu rozgrywek zmierzy się z reprezentacją Polski.

Damian Gołąb

Wasyl Tupczij (nr 13) w reprezentacji Ukrainy VolleyballWorld materiały prasowe

Wasyl Tupczij, zawodnik Barkomu Każany Lwów Artur Szczepanski/REPORTER East News

Wasyl Tupczij (nr 13) screen Polsat Sport





