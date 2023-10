Rosjanie boją się grać przy granicy z Ukrainą. Zakaz od federacji

Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku. Trzeba było trochę poczekać na reakcję światowych i europejskich władz siatkówki, ale w końcu podjęły jedyną słuszną decyzję, wykluczając ze swoich rozgrywek wszelkie rosyjskie drużyny klubowe i reprezentacyjne. Bez Rosjan odbyły się więc tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów i mistrzostwa Europy , reprezentacja tego kraju nie bierze też udziału w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

Mimo to Rosjanie starają się wciąż rywalizować na krajowym podwórku. Pieniądze, jakie oferują zawodnikom, przyciągają do nich zagraniczne gwiazdy. W poprzednim sezonie występowali tam między innymi Amerykanie Micah Christenson i Matthew Anderson. W nowych rozgrywkach Rosję wybrał między innymi Serb Uros Kovacević, do niedawna gwiazda Aluronu CMC Warty Zawiercie. Podobnie jest w lidze kobiecej, którą od nowego sezonu wzmocni Ebrar Karakurt, podpora reprezentacji Turcji.