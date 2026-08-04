Furtkę do powrotu Rosjan do siatkarskiej rywalizacji otworzyła decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOl w lipcu zniósł zawieszenie rosyjskich sportowców, a FIVB natychmiast skorzystała z tej możliwości i ogłosiła, że Rosjanie wracają do rywalizacji pod jej egidą. Byli z niej wyłączeni od 2022 r. i napaści Rosji na Ukrainę.

To wywołało poruszenie również w Polsce. W końcu to nasz kraj ma w 2027 r. zorganizować mistrzostwa świata mężczyzn. A przywrócenie Rosji do rywalizacji - i jej powrót na trzecie miejsce w rankingu FIVB - kazał stawiać pytania, jak miałby wyglądać ewentualny występ tej drużyny na polskich boiskach. I czy w ogóle rosyjscy sportowcy zostaliby do Polski wpuszczeni.

Rosjanie atakują MŚ w Polsce. Obawiają się o bezpieczeństwo

Kres takim rozważaniom położył wtorkowy komunikat FIVB. Federacja ogłosiła w nim, że Rosja wraca do rywalizacji w Lidze Narodów, która z tego powodu zostanie w przyszłym roku rozszerzona do 19 drużyn. Ale na MŚ w Polsce Rosja nie zagra.

"Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie powiadomiła FIVB, że dobrowolnie zdecydowała się nie brać udziału w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB 2027" - czytamy w komunikacie.

Głos w tej sprawie szybko zabrali również sami Rosjanie. Portal sport.business-gazeta.ru cytuje wypowiedź Stanisława Szewczenki, prezesa tamtejszej siatkarskiej federacji. A ten atakuje turniej w Polsce.

- Decyzję o wycofaniu podjęto ze względów bezpieczeństwa. Uważamy, że turniej ten będzie skrajnie niedostatecznie sportowy i nadmiernie upolityczniony. Jednocześnie kontynuujemy współpracę z FIVB w sprawie ewentualnego udziału reprezentacji kobiet w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej w 2027 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Oczekujemy sprawiedliwej decyzji, która przyniesie korzyści całej społeczności siatkarskiej i sprawi, że to ważne wydarzenie będzie jeszcze bardziej spektakularne i konkurencyjne - przekazał Szewczenko.

Rosjanie chcą walczyć o igrzyska olimpijskie. Szansą ranking FIVB

Dla męskiej reprezentacji Rosji brak udziału w MŚ w Polsce jest o tyle bolesny, że to jedna z dróg kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 r. Przepustkę wywalczą trzy najlepsze drużyny - nie licząc tych, które już tego lata zapewnią sobie udział w igrzyskach dzięki zdobyciu mistrzostwa swojego kontynentu.

Rosjanom pozostanie walka o trzy ostatnie miejsca na igrzyskach, które zostaną przydzielone na podstawie rankingu FIVB latem 2028 r. Aktualnie rosyjscy siatkarze zajmują w tym zestawieniu trzecie miejsce, za Polską i Włochami. Rosyjskie siatkarki są klasyfikowane na dziewiątej pozycji.

Na razie rosyjskie zespoły nie wracają natomiast do seniorskich rozgrywek pod egidą CEV, czyli Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. Zabraknie ich w tegorocznych mistrzostwach Europy, nie wystąpią również w najbliższej edycji europejskich pucharów.

Maksim Michajłow (z lewej) był ostatnim MVP rosyjskiej kadry w mistrzostwach Europy w 2017 roku JUNG YEON-JE / AFP AFP





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