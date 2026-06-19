Nazwisko De Cecco jest dobrze znane kibicom siatkarskim na całym świecie. Od wielu lat eksperci przekonywali, że Argentyńczyk jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Przez lata biły się o niego najmocniejsze kluby, ale ciężko mu było trafić do PlusLigi.

Sytuacja zmieniła się w 2025 roku, gdy rozgrywający po latach gry we włoskich klubach w takich potęgach jak Modena, Perugia, Piacenza czy Cucine Lube zdecydował się zadebiutować na polskich parkietach. Jego wybór padł na Norwid Częstochowa, a wybór ten z miejsca okrzyknięty został hitem transferowym.

Kilka miesięcy później zamiast zachwytów była już jednak krytyka. De Cecco nie nawiązał do swoich najlepszych lat, a jego zespół cieniował w PlusLidze. Sportowo spadł nawet z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale ostatecznie się w niej utrzymał po tym jak z rozgrywek wycofał się przez lata potentat ligi Jastrzębski Węgiel.

De Cecco dłużej miejsca w Częstochowie jednak nie zagrzeje. Już w styczniu pojawiały się głosy z Rosji, że są zainteresowani Argentyńczykiem. Konkretniej chodziło o klub Lokomotiw Nowosybirsk. Okazało się, że nie były to tylko plotki. W piątek 19 czerwca rosyjski klub ogłosił zakontraktowanie De Cecco.

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"Szczęśliwego pobytu w Lokomotiwie. Witamy Luciano" - napisał klub w swoich mediach społecznościowych i podkreślił największe dotychczasowe sukcesy Argentyńczyka, w tym brązowy medal igrzysk olimpijskich.

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Wybór nowego miejsca pracy przez Argentyńczyka śmiało można jednak określić mianem mocno kontrowersyjnego. Po pierwsze będzie grał w kraju agresora - Rosjanie nadal, codziennie, ostrzeliwują ukraińskie miasta, w tym obiekty cywilne.

Dodatkowo klub jest sponsorowany przez Rosyjskie Koleje Państwowe. Nimi zarządza Oleg Biełoziorow, który ma mieć bliskie powiązania z samym Władimirem Putinem, a przecież właśnie za sprawą kolei państwowej dostarczane są broń i żołnierze na front.





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