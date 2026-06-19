Rosja nie była plotką. Gwiazdor opuszcza Polskę. Wszystko jasne

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Gdy Luciano de Cecco podpisywał kontrakt z częstochowskim zespołem, wydawało się, że z miejsca stanie się gwiazdą PlusLigi. Nic z tego jednak nie wyszło. Utalentowany rozgrywający nie zagrał imponującego sezonu, a po roku zdecydował się opuścić Polskę. Argentyńczyk nie miał skrupułów i karierę będzie kontynuować w... rosyjskim klubie, którego sponsor ma powiązania z samym Władimirem Putinem.

article cover
Luciano De CeccoNurPhotoGetty Images

Nazwisko De Cecco jest dobrze znane kibicom siatkarskim na całym świecie. Od wielu lat eksperci przekonywali, że Argentyńczyk jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Przez lata biły się o niego najmocniejsze kluby, ale ciężko mu było trafić do PlusLigi.

Sytuacja zmieniła się w 2025 roku, gdy rozgrywający po latach gry we włoskich klubach w takich potęgach jak Modena, Perugia, Piacenza czy Cucine Lube zdecydował się zadebiutować na polskich parkietach. Jego wybór padł na Norwid Częstochowa, a wybór ten z miejsca okrzyknięty został hitem transferowym.

Zobacz również:

Alicja Grabka (z prawej) i Julita Piasecka
Reprezentacja siatkarek

Ten ruch Lavariniego się opłacił. Polska siatkarka odsłania kulisy

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Kilka miesięcy później zamiast zachwytów była już jednak krytyka. De Cecco nie nawiązał do swoich najlepszych lat, a jego zespół cieniował w PlusLidze. Sportowo spadł nawet z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale ostatecznie się w niej utrzymał po tym jak z rozgrywek wycofał się przez lata potentat ligi Jastrzębski Węgiel.

De Cecco dłużej miejsca w Częstochowie jednak nie zagrzeje. Już w styczniu pojawiały się głosy z Rosji, że są zainteresowani Argentyńczykiem. Konkretniej chodziło o klub Lokomotiw Nowosybirsk. Okazało się, że nie były to tylko plotki. W piątek 19 czerwca rosyjski klub ogłosił zakontraktowanie De Cecco.

To nie były plotki. Szok, jaki klub wybrał był już gwiazdor PlusLigi

"Szczęśliwego pobytu w Lokomotiwie. Witamy Luciano" - napisał klub w swoich mediach społecznościowych i podkreślił największe dotychczasowe sukcesy Argentyńczyka, w tym brązowy medal igrzysk olimpijskich.

Wybór nowego miejsca pracy przez Argentyńczyka śmiało można jednak określić mianem mocno kontrowersyjnego. Po pierwsze będzie grał w kraju agresora - Rosjanie nadal, codziennie, ostrzeliwują ukraińskie miasta, w tym obiekty cywilne.

Dodatkowo klub jest sponsorowany przez Rosyjskie Koleje Państwowe. Nimi zarządza Oleg Biełoziorow, który ma mieć bliskie powiązania z samym Władimirem Putinem, a przecież właśnie za sprawą kolei państwowej dostarczane są broń i żołnierze na front.

Zobacz również:

Wassim Ben Tara w barwach klubu z Perugii
Siatkówka

Gwiazdor siatkówki jednak nie przeprowadzi się do Polski. A chciał grać jako Polak

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz


Bohaterowie drugiego planu. "Mają parcie na szkło". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja