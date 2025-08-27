Rollercoaster w meczu polskich siatkarzy, set do 16 i zwrot akcji. Ćwierćfinał stał się faktem
Po porażce z Iranem siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 zajęli 2. miejsce w fazie grupowej mistrzostw świata. W środę przystąpili do starcia 1/8 finału z Ukrainą. Jeszcze przed meczem pewnym było, że rywalizacja będzie bardzo wyrównana. Po bardzo zaciętym spotkaniu górą 3:1 wyszli Polacy i awansowali do ćwierćfinału zmagań. Najlepszym zawodnikiem rywalizacji zdecydowanie był Wojciech Gajek, który zdobył aż 28 punktów.
Jak burza przez fazę grupową siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 szli reprezentanci Polski. Ci bez straty chociażby seta pokonali Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, dzięki czemu przed starciem z Iranem mieli już zagwarantowany awans do dalszego etapu.
W spotkaniu o 1. miejsce w pierwszym etapie zmagań lepsi 3:1 okazali się Irańczycy, czyli kandydaci do złotego medalu. W ten sposób podopieczni Piotra Grabana zajęli drugą lokatę i w 1/8 finału zmagań w środę zmierzyli się z Ukrainą.
Spotkanie od razu rozpoczęło się po myśli "Biało-Czerwonych", bowiem po kilku akcjach prowadzili już 6:1. Rywale byli bardzo niedokładni i popełniali sporo błędów, co poskutkowało wynikiem 13:7. Nasi siatkarze z czasem grali tylko lepiej, a grą świetnie kierował Błażej Bień. Tablica wyników wskazywała 20:13, a chwilę później już 24:16. Pierwszego seta wygrali 25:17.
Druga partia okazała się być zupełnie inna. Ukraińcy wyszli na boisko bardzo zmotywowani, podrażnieni wydarzeniami z poprzedniego seta. Prowadzili grę i nie dawali Polakom szans na rozwinięcie skrzydeł. Wygrywali 6:3 i 14:9. Co więcej, podopieczni Piotra Grabana mieli problem z przyjęciem, co utrudniało dobrą wystawę.
Z tego korzystali rywale, a dokładniej Oleksander Boyko, który zanotował w tym secie aż osiem na 10 udanych ataków. Finalnie nasi sąsiedzi utrzymali przewagę do końca seta zwyciężając go do 16 i doprowadzili do remisu.
Prawdziwy rollercoaster, Polacy znów górą
Kolejna odsłona meczu znów przyniosła ze sobą mnóstwo emocji. Po porażce do 16 "Biało-Czerwoni" zamienili się rolami z Ukraińcami. Mimo problemów z przyjęciem trzymali skuteczność w ataku i świetnie spisywali się w bloku.
Nasi zawodnicy wygrywali 6:1 czy 14:9. Z czasem rywale zdołali się do nich nieco zbliżyć, na zaledwie trzy "oczka". Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli Polacy i ze stanu 20:17 doprowadzili do wyniku 25:17.
Czwarty set rozpoczął się od wyrównanej gry. Żadna z drużyn nie potrafiła zbudować sobie większej przewagi i rywalizacja toczyła się punkt za punkt, było 4:4, a chwilę później 8:8. W środkowej fazie partii lepszy moment reprezentanci Ukrainy. Tablica wyników wskazywała 8:11.
"Biało-Czerwoni" próbowali odrobić straty, lecz popełniali liczne błędy, a wynik oddalał się coraz bardziej, bowiem było już 13:17. Wtedy wrócili do gry. Świetna gra systemu blok-obrona przyniosła efekty, a w ataku brylował Wojciech Gajek, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 20:18.
Przewagi tej nie oddali już do końca meczu. Wygrali czwartego seta 25:22 i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. W nim zmierzą się z siatkarzami Czech. To spotkanie w piątek o 8:00.