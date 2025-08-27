Rollercoaster w meczu polskich siatkarzy, set do 16 i zwrot akcji. Ćwierćfinał stał się faktem

Jak burza przez fazę grupową siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 szli reprezentanci Polski. Ci bez straty chociażby seta pokonali Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, dzięki czemu przed starciem z Iranem mieli już zagwarantowany awans do dalszego etapu.

W spotkaniu o 1. miejsce w pierwszym etapie zmagań lepsi 3:1 okazali się Irańczycy, czyli kandydaci do złotego medalu. W ten sposób podopieczni Piotra Grabana zajęli drugą lokatę i w 1/8 finału zmagań w środę zmierzyli się z Ukrainą.

Spotkanie od razu rozpoczęło się po myśli "Biało-Czerwonych", bowiem po kilku akcjach prowadzili już 6:1. Rywale byli bardzo niedokładni i popełniali sporo błędów, co poskutkowało wynikiem 13:7. Nasi siatkarze z czasem grali tylko lepiej, a grą świetnie kierował Błażej Bień. Tablica wyników wskazywała 20:13, a chwilę później już 24:16. Pierwszego seta wygrali 25:17.

Druga partia okazała się być zupełnie inna. Ukraińcy wyszli na boisko bardzo zmotywowani, podrażnieni wydarzeniami z poprzedniego seta. Prowadzili grę i nie dawali Polakom szans na rozwinięcie skrzydeł. Wygrywali 6:3 i 14:9. Co więcej, podopieczni Piotra Grabana mieli problem z przyjęciem, co utrudniało dobrą wystawę.

Z tego korzystali rywale, a dokładniej Oleksander Boyko, który zanotował w tym secie aż osiem na 10 udanych ataków. Finalnie nasi sąsiedzi utrzymali przewagę do końca seta zwyciężając go do 16 i doprowadzili do remisu.

Prawdziwy rollercoaster, Polacy znów górą

Kolejna odsłona meczu znów przyniosła ze sobą mnóstwo emocji. Po porażce do 16 "Biało-Czerwoni" zamienili się rolami z Ukraińcami. Mimo problemów z przyjęciem trzymali skuteczność w ataku i świetnie spisywali się w bloku.

Nasi zawodnicy wygrywali 6:1 czy 14:9. Z czasem rywale zdołali się do nich nieco zbliżyć, na zaledwie trzy "oczka". Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli Polacy i ze stanu 20:17 doprowadzili do wyniku 25:17.

Czwarty set rozpoczął się od wyrównanej gry. Żadna z drużyn nie potrafiła zbudować sobie większej przewagi i rywalizacja toczyła się punkt za punkt, było 4:4, a chwilę później 8:8. W środkowej fazie partii lepszy moment reprezentanci Ukrainy. Tablica wyników wskazywała 8:11.

"Biało-Czerwoni" próbowali odrobić straty, lecz popełniali liczne błędy, a wynik oddalał się coraz bardziej, bowiem było już 13:17. Wtedy wrócili do gry. Świetna gra systemu blok-obrona przyniosła efekty, a w ataku brylował Wojciech Gajek, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 20:18.

Przewagi tej nie oddali już do końca meczu. Wygrali czwartego seta 25:22 i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. W nim zmierzą się z siatkarzami Czech. To spotkanie w piątek o 8:00.

Martyna Łukasik: Prezentów od kibiców już chyba uzbierało się na dwie walizki Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski U-21 CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata volleyballworld.com materiały prasowe