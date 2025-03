Rewelacja sezonu blisko gry o medale. Przebudzenie gwiazdy, pełna hala zamilkła

Ten mecz miał kolosalne znaczenie dla rywalizacji o grę w strefie play-off. Przed rozpoczęciem 27. kolejki PlusLigi Steam Hemarpol Norwid zajmował ósme miejsce, a Indykpol AZS Olsztyn dziewiąte . Spotkanie mogło więc jeszcze bardziej rozpalić emocje wokół walki o ósemkę lub dać oddech regularnie przegrywającej ostatnio drużynie z Częstochowy. Komplet punktów dla Norwida sprawia, że na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej olsztynianie tracą do nich w tabeli już sześć "oczek". Najbliżej jest Ślepsk Malow Suwałki, ale i on musiałby odrobić cztery punkty.

Do szerokiego składu Indykpolu AZS Olsztyn na poniedziałkowe spotkanie po dość długich problemach ze zdrowiem wrócił Moritz Karlitzek . W szóstce go jednak jeszcze nie było, trener Daniel Pliński po raz kolejny w parze z Nicolasem Szerszeniem postawił na Argentyńczyka Manuela Armoę . Po wyrównanej pierwszej części seta to goście objęli jednak prowadzenie. Kluczowe akcje kończył Patrik Indra . Kiedy Czech umiejętnie obił blok rywali, Norwid odskoczył na dwa punkty. Gospodarze szybko wyrównali, ale ponownie Indra dał częstochowianom prowadzenie 16:14.

PlusLiga. Steam Hemarpol Norwid Częstochowa wytrzymał, ósemka o krok

Początek drugiej partii to nadal wymiana ciosów. Żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć na choćby dwa punkty. W połowie seta nastąpiła dłuższa przerwa z powodu problemów Hadravy. Czech został uderzony łokciem przez cieszącego się z udanej akcji zespołu Armoi . Na szczęście atakujący mógł jednak kontynuować grę. Tyle że po przerwie Armoa miał problemy z przyjęciem zagrywki, na cel wziął go Milad Ebadipour , i goście prowadzili 14:11.

Częstochowianie ruszyli jednak do ataku na początku kolejnej partii. Kiedy w bloku świetnie pokazał się Daniel Popiela, prowadzili 5:2. Indykpol AZS odrobił straty po błędzie Indry - był remis 9:9. Dobrze prezentował się za to Ebadipour i w połowie seta goście prowadzili dwoma punktami. Norwid akcja po akcji zbliżał się do zwycięstwa, ale as serwisowy Szerszenia dał olsztynianom remis 18:18. Wyrównana walka trwała już do końca, do gry na przewagi. W ostatniej akcji w boisko nie trafił Szerszeń, pełna hala zamilkła, a Norwid wygrał 26:24.