Resovia pozbawiła Skrę złudzeń. Wielki powrót Karola Kłosa

W Bełchatowie liczono, że po roku nieobecności w play off, drużyna wróci do walki o medale. Była nawet siódma w tabeli, ale zaczęła przegrywać. Bardzo kosztowana może okazać się zwłaszcza porażka ze Ślepskiem Suwałki, po której zespół spadł na dziesiąte miejsce. Do ósmego traci już pięć punktów, a na dodatek ma bardzo trudny terminarz. Z siedmiu pozostałych meczów cztery zagra z zespołami z miejsc 1-4. Jeśli nie sprawi niespodzianki, a nawet dwóch, nie zagra w play off.

