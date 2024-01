Reprezentantka Polski przed igrzyskami współczuje trenerowi. „Ma dylemat”

Klaudia Alagierska-Szczepaniak: Zdecydowanie trudniej stoi się w kwadracie i tylko dopinguje, niż przebywa na boisku. Wolę brać odpowiedzialność za wynik, a nie tylko się przyglądać. Jestem po kontuzji i powroty nie są takie szybkie, jak bym chciała. Na szczęście wszystko idzie w dobrym kierunku. Siatkówka jest jednak głęboko we mnie zakorzeniona i myślę, że szybko wszystko sobie przypomnę. Przed nami mecze z teoretycznie słabszymi rywalami w Tauron Lidze i mam nadzieję, że będzie miała więcej okazji, by pokazać się na boisku.

- Zdecydowaliśmy, że nie będziemy niczego przyspieszać. To była poważna kontuzja, ale leczenie przebiega bez komplikacji. Trzeba było poczekać dziewięć miesięcy, by wejść w trening. W listopadzie rozpoczęłam już zajęcia z drużyną i powoli adaptowałam się po tym długim czasie wolnego.

- Rzeczywiście, dzięki za poprawienie. To zdecydowanie nie były wakacje. To był ciężki wysiłek włożony w rehabilitację. Często po dwa treningi dziennie i jeszcze siłownia. To był bój o powrót do formy i zdrowia.

- Właściwie to nie spodziewałam się, że wtedy wejdę i trenerzy trochę mnie zaskoczyli. Liczę po cichu na coraz więcej szans, choć w takim meczu jak z Volero Le Cannet to stawka była za duża. Cieszę się, że po tak długiej przerwie mogą powoli znów poczuć boiskowe emocje. Będę musiała od nowa zbudować pewność siebie.

- Występ w Paryżu był dla mnie i jest motywacją przez cały okres rehabilitacji. I absolutnie nie rezygnuję z walki o to, by znaleźć się w kadrze. Igrzyska nakręcają mnie, by ciężko pracować i walczyć o powrót do formy. Po każdym treningu widzę efekty. Idę do przodu. Lada chwila i będą mogła pokazać to na boisku.