PlusLiga. Bartosz Kwolek zszedł z boiska

Reprezentant Polski opuścił parkiet pod koniec drugiej, wygranej przez jego zespół, partii. Kolejne dwa sety padły łupem gospodarzy, a wśród kibiców ruszyła dyskusja na temat zasadności decyzji podjętej przez trenera ekipy z Zawiercia. "Kolejny wielbłąd Winiarskiego. Gdyby Kwolek grał w 3. secie, to raczej na 3 setach by się skończyło. Po przegranej partii należało wrócić do Bartka, a tak to Winiarski oddał punkt rywalom" - przekonywał jeden z internautów.