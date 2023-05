Jastrzębski Węgiel po finale Ligi Mistrzów nie ma powodów do zadowolenia, ponieważ przystępował do meczu jako świeżo upieczony mistrz Polski, a zdaniem wielu kibiców był faworytem starcia z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Obrońcy tytułu pokonali jednak podopiecznych Marcelo Mendeza, którzy musieli zadowolić się srebrnymi medalami.

Liga Mistrzów. Tomasz Fornal zawiedziony po finale

W ekipie mistrzów kraju dobrego występu nie odnotował Tomasz Fornal, który wprawdzie świetnie spisywał się na parkietach PlusLigi, ale w finale Ligi Mistrzów nie był w stanie poprowadzić swojej drużyny do triumfu. - Świętować nie ma czego. Tie-break to loteria. Rywale zagrali go lepiej i należą się im gratulacje - komentował po finale w rozmowie z Polsatem Sport.