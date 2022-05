Reprezentant Polski w formie. Świetny mecz w walce o tytuł

Perugia to zespół budowany z myślą o triumfach we wszystkich rozgrywkach. Kontrowersyjny właściciel klubu, Gino Sirci, inwestuje w drużynę sporo pieniędzy, zatrudniając największe gwiazdy. Wśród nich są Leon oraz Grbić, selekcjoner męskiej reprezentacji Polski.

Konstelacja gwiazd zapewniła Perugii pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej włoskiej ligi, ale w fazie play-off drużynie idzie gorzej. Już w półfinale dopiero po pięciu meczach uporała się z Modeną. Słabo rozpoczęła również finał. Najpierw przegrała u siebie z Lube po tie-breaku, później została rozbita w trzech setach na wyjeździe.

Rośnie forma Wilfredo Leona. 21 punktów dla Perugii

W niedzielę, znów we własnej hali, Perugia musiała więc wygrać. Jeszcze bardziej nerwowo zrobiło się po pierwszym secie, w którym lepsi okazali się rywale. Później jednak Perugia w końcu wrzuciła wyższy bieg. Spora w tym zasługa Leona. Przyjmujący reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach nie wyglądał najlepiej. Tym razem pokazał jednak, dlaczego jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie.

Zdobył dla swojej drużyny 21 punktów, atakując z wysoką, 62-procentową skutecznością. Dobrze spisał się też w polu zagrywki, notując pięć asów serwisowych. Zawodnik urodzony na Kubie był najskuteczniejszym siatkarzem Perugii i pomógł jej w zwycięstwie 3:1.

Nikola Grbić walczy o drugie trofeum

Dzięki temu w rywalizacji do trzech zwycięstw Lube prowadzi już tylko 2:1. Kolejny mecz zostanie rozegrany już w środę. Mistrzostwo Włoch jest dla Perugii szczególnie ważne po tym, jak drużyna odpadła z Ligi Mistrzów. Sirci przed rokiem “wyciągnął" Grbicia z Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, mimo że Serb miał ważny kontrakt z polskim klubem. Wszystko po to, by Perugia stała się największą siłą włoskiej i europejskiej siatkówki.

Grbić zdobył z zespołem Puchar Włoch, ale zawiódł na europejskich parkietach. Po dramatycznym półfinale lepszy okazał się Itas Trentino. Porażka w walce o złoto na krajowym podwórku może jeszcze mocniej zachwiać pozycją Serba w klubie.

Walka o mistrzostwo Włoch, a potem reprezentacja Polski

Tuż po zakończeniu sezonu ligowego we Włoszech Grbić po raz pierwszy pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, z którą będzie przygotowywać się do startu w Lidze Narodów. Kilka dni temu Serb podał nazwiska 25 zawodników, którzy mają szansę na występ w tych rozgrywkach. Pierwsza grupa siatkarzy zamelduje się na zgrupowaniu w Spale 10 maja i rozpocznie treningi pod okiem współpracowników Grbicia.

Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 26:24)

