Reprezentant Polski czeka na to 12 lat. Przywołał bolesne wspomnienia

Jakub Popiwczak występuje w Jastrzębskim Węglu od 2012 roku. Debiutował jako obiecujący nastolatek, dziś jest jednym z najlepszych libero w Polsce i na świecie. Z klubem zdobył między innymi dwa mistrzostwa Polski, wygrał superpuchar, dotarł do finału Ligi Mistrzów. Ale TAURON Pucharu Polski wygrać mu się nie udało.

27-letni libero przyznaje też, że po latach posuchy w tych rozgrywkach głód wygranej jest w Jastrzębskim Węglu duży. Od jedynego triumfu w 2010 r. jastrzębianie przegrali aż sześć finałów Pucharu Polski . "Wreszcie chcielibyśmy unieść to trofeum. Mam okazję być w klubie 12. sezon, wiele rzeczy udało się wygrać, wiele medali zdobyć, ale tego do gabloty jeszcze nie wsadziliśmy" - mówi Popiwczak.

Jakub Popiwczak wspomniał o kibicach we Włoszech. "W połowie wypełniona hala"

Po półfinale on i jego koledzy mają prawo mieć duże nadzieje na poprawienie niesprzyjających statystyk. Również dlatego, że po raz pierwszy od czterech lat to oni rozegrali batalię o finał wcześniej od rywali. W dodatku ograli Bogdankę LUK Lublin w trzech krótkich setach. Nagrodę MVP po wygranej 3:0 odebrał Norbert Huber. Popiwczak odniósł się do tej decyzji w żartobliwy sposób.