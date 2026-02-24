Reprezentant kraju wywołał szok. Niedawno grał w PlusLidze, ogłosił koniec

Mathijs Desmet w swojej ojczyźnie jest prawdziwą siatkarską gwiazdą. 26-latek to choćby wielokrotny reprezentant Belgii. Z kolei w zmaganiach klubowych spędził łącznie trzy sezony w czołowych europejskich rozgrywkach. Po dwóch latach w Padwie, przeprowadził się do Gorzowa, gdzie w barwach Cuprum Stilonu zaliczył kilka imponujących spotkań. Piorunujące wrażenie zrobił na samym początku. W październiku 2024 podczas konfrontacji z Nowak-Mosty MKS Będzin zdobył aż siedemnaście punktów. Do końca kampanii nie przebił już tego wyniku.

I nie przebije, ponieważ wrócił do ojczyzny. Wydawało się, że w niej postara się odbudować, by ponownie wyjechać do innego kraju. Na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja kostki. Kolejne złe wieści nadeszły w drugiej połowie lutego. Tym razem nie dotyczyły one kolejnego urazu, a dalszej przyszłości przyjmującego w ukochanej dyscyplinie. Mathijs Desmet z bólem serca zapowiedział zakończenie kariery. 26-latek zrobił to w wyjątkowy sposób. Na jego instagramowym profilu pojawiło się krótkie wideo.

Mathijs Desmet ogłosił koniec kariery. Pamiętają go zwłaszcza w Gorzowie

"Myślałem o tym długo, naprawdę długo. Rozmawiałem wiele razy z rodziną, z ludźmi z klubu, ale przede wszystkim sam ze sobą. Mówię to z bólem, ale po tym sezonie przejdę na emeryturę. Z powodu przewlekłej kontuzji kostki czuję, że nie jestem już w stanie grać fizycznie tak, jakbym chciał. Każdy kto mnie zna, wie że nigdy nie robię niczego na pół gwizdka. Na boisku chcę dawać z siebie wszystko, bez wahania" - przyznał.

Nie zabrakło także podziękowań. "Podjąłem tę decyzję w pełnej zgodzie z klubem. Rozmawialiśmy o tym otwarcie i z szacunkiem. To obraz tego, co Knack Roeselare dla mnie znaczył. Był dla mnie jak rodzina. To tyczy się także was, kibiców. Doceniliście mnie od pierwszego dnia. W dobrych oraz trudnych chwilach. Atmosfera, hałas energia - to naprawdę niesamowite wsparcie" - dodał.

Wiele wskazuje na to, że 26-latek na pożegnanie z zawodowym sportem może wywalczyć kolejne w karierze mistrzostwo kraju. Jego drużyna pewnie przewodzi w ligowej tabeli, mając znakomity bilans 17-1. Najważniejsze spotkania dopiero jednak nadejdą.

