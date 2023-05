Reprezentanci Polski odzyskują formę. Rozstawili rywali po kątach

W półfinale tej rywalizacji, której stawką jest prawo gry w Pucharze Challenge - to najmniej prestiżowy z europejskich pucharów - Perugia zmierzyła się z Modeną. To drużyna, która w tym sezonie również może odczuwać niedosyt. Zespół z gwiazdami takimi jak Bruno Rezende czy Earvin Ngapeth osłodził sobie nieudany sezon w lidze triumfem w Pucharze CEV, ale to i tak nie uratowało posady trenera Andrei Gianniego. Szkoleniowiec, który prowadzi także reprezentację Francji, ma odejść z klubu po zakończeniu sezonu.