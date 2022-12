Reprezentanci Polski mistrzami świata. Leon bohaterem finału!

W pierwszym secie od początku prowadził zespół z Trentino. Przewaga z minuty na minutę rosła, w pewnym momencie osiągając już osiem punktów. Trener Perugii Andrea Anastasi zareagował, ściągając z boiska Semeniuka. Zastąpił go Ukrainiec Ołeh Płotnicki, ale ich drużyna przegrała 20:25.

Role odwróciły się w drugiej partii. Perugia, wciąż z Płotnickim w składzie, szybko odskoczyła rywalom. Prowadziła już sześcioma punktami, ale niewiele brakowało, by straciła przewagę w końcówce. Ostatecznie postawiła kropkę nad “i" i wygrała 25:23.

Trzeci set był jeszcze bardziej wyrównany, choć Trentino długo prowadziło dwoma, trzema punktami. Anastasi zmienił atakującego - Kamila Rychlickiego zastąpił Jesus Herrera. To jego atak doprowadził do remisu 18:18. Po chwili, po zbiciu Leona, Perugia objęła prowadzenie. Na boisko wrócił też Semeniuk i po zaciętej końcówce to jego zespół wygrał 27:25.