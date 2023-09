W sobotę (16.09) kibice reprezentacji Polski w siatkówce oszaleli ze szczęścia po ostatniej piłce finałowego spotkania naszych Orłów z Włochami. Siatkarze zrewanżowali się Włochom za porażkę na mistrzostwach świata 2022 i teraz wywalczyli złoto na ME. Na to cenne trofeum mieli długo czekać, bowiem ostatni raz święcili tryumf 14 lat temu. Wówczas w zwycięskiej drużynie znalazł się Bartosz Kurek, który w tym roku, nie pojawiał się zbyt często na parkiecie . Nasz as doznał kontuzji i w finale kibicował kolegom z kadry w kwadracie.

"Myślę, że cieszę się tak samo, mimo że w tym turnieju - nie ukrywajmy tego - chłopaki wygrali medal dla mnie . Ja starałem się ich wspierać jak tylko mogłem, ale cóż... Tak wygląda życie. Mam nadzieję, że to nie był mój 'last dance' w reprezentacji i jeszcze będę miał okazję zagrać w tej koszulce (...) Czasem żeby osiągnąć coś wielkiego, takich rzeczy trzeba dokonywać. Trzeba swój najlepszy mecz zagrać w najważniejszym momencie i nam dziś... Tym chłopakom to się udało, więc wielkie gratulacje i szacunek dla nich" - mówił "Kuraś" w rozmowie z Interią Sport.

Po dekoracji w naszym zespole rozpoczęło się świętowanie. Nie trwało on zbyt długo, bowiem w poniedziałek złoci medaliści ME przybyli na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Polityk miał okazję osobiście pogratulować sportowcom tego spektakularnego sukcesu. "Jesteście najlepszymi ambasadorami Polski i polskości" - mówił dumny.

Na tym jednak nie skończyły się zobowiązania siatkarzy. Oprócz odwiedzin u premiera, mieli okazję spotkać się także z głównym sponsorem.

Bartosz Kurek nie tylko dostał, ale sam wręczył złoty medal ME! / Polsat Sport / Polsat Sport

Daniel Obajtek komplementuje reprezentację Polski i zapowiada: "Dalej gramy razem!"

Kadrowicze, korzystając z kilku dni wolnych, udali się do siedziby Orlenu, czyli głównego sponsora zespołu. Tam odbyło się uroczyste spotkanie z prezesem - Danielem Obajtkiem. Zawodnicy wraz z trenerem Grbiciem i prezesem związku Sebastianem Świderskim przyjęli kolejne pochwały. Odśpiewano im również "sto lat".

"Tu są wszyscy, którzy was bardzo uwielbiają. Głośniej, głośniej, brawa!" - zwrócił się do swoich pracowników polityk, a później opublikował pamiątkowe zdjęcie z bohaterami ME w mediach społecznościowych.

Mistrzowie Europy dotarli już do Polski. Podczas spotkania mieliśmy okazję jeszcze raz podziękować im za niesamowitą walkę. Dalej gramy razem! ~ napisał.

Obajtek podobnie, jak Morawiecki mógł liczyć na podarunek od drużyny. Do rąk mężczyzny trafił złoty medal z tegorocznych mistrzostw Europy.

Podopieczni Nikoli Grbicia nie mogą liczyć na długie wakacje po ostatnich rozgrywkach, bowiem pod koniec września rozpoczyna się turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich 2024.

Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz po finale ME / Andreas SOLARO / AFP

Reprezentacja Polski walczy nie tylko o złoto na mistrzostwach Europy, ale także na imponującą wypłatę / Michal Klag / East News

Siatkarze reprezentacji Polski po zwycięstwie w Rzymie / AFP