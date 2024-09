Reprezentacja Polski poszła w ślady mistrzyń świata. „Wielkie sukcesy nadchodzą”

Blagojević: Idziecie drogą reprezentacji Serbii

Choć Polki występ w Paryżu zakończyły na tym samym etapie, to dla biało-czerwonych był to sukces. Od kilku lat notują bowiem postęp. Po tym jak przez 12 lat nie było ich w mistrzostwach świata pod wodzą trenera Stefano Lavarniego dotarły do ćwierćfinału (2022), a w mistrzostwach Europy zajęły piąte miejsce. Na igrzyskach nie było ich jeszcze dłużej (od 2008 roku), a w końcu wywalczyły awans i w Paryżu dotarły do ćwierćfinału. A w Lidze Narodów dwukrotnie wywalczyły trzecie miejsce (2023 i 2024).