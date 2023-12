Reprezentacja Polski może otrzymać solidne wzmocnienie. Gwiazda walczy o prawo do gry

Gwiazda reprezentacji Tunezji chce grać dla Polski

W 2024 roku siatkarzy czekają Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Biało-czerwoni udadzą się na nie jako główny faworyt do sięgnięcia po złoto. O ile największe gwiazdy nie będą zmagały się z problemami zdrowotnymi. Niewykluczone, że Polacy będą mogli liczyć na wsparcie z nieoczekiwanej strony. O prawo do gry w barwach biało-czerwonych stara się reprezentant Tunezji - Wassim Ben Tara .

Polski paszport mam po mamie Polce, natomiast walczę teraz o tym "sportowy". Trzy dni temu dostałem wiadomość, że nie zaakceptowano mojego wniosku. Co ciekawe, nie dostałem żadnych argumentów ze strony FIVB i to jest dla mnie dziwne. Razem z moim menedżerem i adwokatem na pewno złożymy w najbliższym czasie apelację

- To ruch, na który zdecydowałem się, ponieważ chciałem, by pomogło mi to w graniu w PlusLidze w przyszłości. Polska ma wielu zawodników atakujących na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czy w tej sytuacji będzie mnie potrzebowała. Jeśli jednak dostanę telefon, na pewno nie odmówię. Do tej pory jednak wszystko robiłem z myślą o tym, by grać jako Polak. Co się dalej wydarzy - zobaczymy - dodał zawodnik.