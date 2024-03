Rekordowa kwota w kontrakcie Tomasza Fornala? Andrzej Wrona gratuluje

Informacja o nowym kontrakcie Tomasza Fornala w Jastrzębskim Węglu pojawiła się w piątek przed południem . Reprezentant Polski zdecydował się kontynuować karierę w zespole mistrzów Polski, gdzie spędzi już szósty sezon. "Perspektywa drużyny, jaka będzie w przyszłym sezonie, i cele, które też na pewno będą wysokie - to był na pewno główny czynnik, na którym mi najbardziej zależało" - uzasadniał decyzję przyjmujący.

Sam jednak przyznał, że miał oferty z innych klubów. Jastrzębski Węgiel przekonał go wizją składu na przyszły sezon, ale jest jasne, że musiał też zaproponować siatkarzowi odpowiednie wynagrodzenie . Nieco światła na jego wysokość rzucił Andrzej Wrona .

Kilka godzin po ogłoszeniu nowej umowy Fornala obaj zawodnicy byli jednymi z gości konferencji prasowej przed turniejem finałowym TAURON Pucharu Polski w Krakowie. Środkowy Projektu Warszawa, mistrz świata z 2014 roku, publicznie pogratulował nowego kontraktu zarówno zawodnikowi, jak i klubowi z Jastrzębia-Zdroju. Przy okazji prowokując młodszego kolegę do złożenia ciekawej obietnicy.

Andrzej Wrona zwrócił się do Tomasza Fornala. "Mógłbyś Tomek obiecać"

" Podwójne gratulacje dla Jastrzębskiego Węgla. Po pierwsze, za świetny ćwierćfinał z Piacenzą, A po drugie, za zatrzymanie tak klasowego gracza jak Tomek Fornal. To naprawdę moje szczere gratulacje" - zaczął Wrona.

Wrona przed finałami Pucharu Polski postanowił jednak w jeszcze jeden sposób wywołać Fornala do tablicy. Organizatorzy na niedzielnym finale spodziewają się kilkunastu tysięcy kibiców w TAURON Arenie Kraków. Mistrz świata z 2014 r. miał pomysł na to, jak przyciągnąć do hali rekordową frekwencję.