"Rębacz" zaszczepił miłość w mistrzu świata. Stanął na warcie. "Jest moim bohaterem"

Andrzej Wrona obecnie kojarzony jest głównie przez pryzmat jego występów w telewizji. Razem z małżonką Zofią Zborowską Wrona prowadzi bowiem popularny reality show, które ma gigantyczną widownię. Jego historia jest jednak zdecydowanie ciekawsza, niż ta powszechnie znana związana właśnie z telewizją czy siatkówką.

Amerykański siatkarz znów wybrał Polskę. To stoi za jego decyzją

Okazuje się bowiem, że Wrona za jedną ze swoich pasji uznaje poznawanie historii Polski. Były siatkarz naszej kadry nie ukrywa, że zrodziła się ona dzięki jego świętej pamięci dziadkowi. Zdzisław Rąbiński ps. "Rębacz" jako ledwie 12-letni chłopiec uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Jego głównym zadaniem było przenoszenie meldunków.

Dziadek Wrony był powstańcem. Zaszczepił w nim miłość

Dzięki dziadkowi Wrona zakochał się w zgłębianiu historii naszego kraju, aktywnie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach. W jednej z rozmów mistrz świata z 2014 roku opowiedział o tym, jak zrodziła się jego pasja, a także, co robił, aby kultywować tradycje przekazane mu przez dziadka.

Sensacja w Lidze Narodów wisiała na włosku. Rywale uciszyli kibiców lidera

- Dziadek jest moim bohaterem. Jestem żądny tej wiedzy, chciałbym wiedzieć jak najwięcej. Odwiedzanie muzeów, bardzo częste uczestniczenie w honorowej zmianie warty na placu Piłsudskiego, udział we wszystkich uroczystościach państwowych, wszystko to na pewno kształtowało moją miłość do kraju - powiedział siatkarz w rozmowie z portalem "odeszli.pl".

W obecnych czasach szeroko pojętego zabieganego świata bez wątpienia takie przywiązanie do kraju jest czymś absolutnie wyjątkowym. Historii Polski każdy uczy się oczywiście w szkole, ale zgłębianie jej na takim poziomie, o jakim mówi wrona jest czymś zdecydowanie wykraczającym poza normę.

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska i Anna Lewandowska Urbanandsport AFP





To dlatego Anglia przegrała półfinał MŚ? "Zabójcze". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport