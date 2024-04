Radość u Tomasza Fornala i jego dziewczyny. Jest co świętować, Sylwia Gaczorek pod wrażeniem sukcesu

Hurraoptymizmu i przesadnej euforii po zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla nad ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle nie było, ale już ostrożna radość i zadowolenie z wyniku jak najbardziej. Tomasz Fornal miał co świętować. Nie dość, że jego drużyna wygrała i zajęła pierwsze miejsce w części zasadniczej PlusLigi, to jeszcze on sam został wybrany MVP spotkania. Obok takiego wyróżnienia obojętnie nie przeszła jego partnerka, Sylwia Gaczorek.