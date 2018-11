PZPS wydał oświadczenie po zatrzymaniach działaczy związku

Polski Związek Piłki Siatkowej wydał specjalne oświadczenie po informacji o aresztowaniu siedmiu osób zatrzymanych w związku z działaniem na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy organizacji mistrzostw w 2014 roku. Wśród podejrzanych jest były wiceprezes PZPS i były członek zarządu związku. "W prowadzonym postępowaniu PZPS ma status poszkodowanego" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez rzecznika związku, Janusza Uznańskiego.

Siedem osób zostało zatrzymanych w związku z działaniem na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy organizacji mistrzostw w 2014 roku. Wśród podejrzanych jest były wiceprezes PZPS i były członek zarządu związku - gruchnęło we wtorkowy poranek w mediach. Co na to PZPS?



Prezentujemy oświadczenie, które związek zamieścił na swojej stronie internetowej (pisownia oryginalna):



"Działania prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 toczą się od prawie czterech lat i dotyczą zdarzeń, które miały miejsce w 2014 roku. W prowadzonym postępowaniu PZPS ma status poszkodowanego.



Wbrew informacjom przekazanym przez niektóre media zatrzymania osób w dniu wczorajszym nie dotyczą zarzutów korupcyjnych, nie ma też mowy o wielomilionowych stratach Związku. PZPS w związku z organizacją MŚ 2014 odnotował znaczący zysk.



Podana w mediach kwota 7,6 mln nie jest domniemaną szkodą PZPS. Jest to całkowita wartość usług związanych z organizacją MŚ 2014 zrealizowanych przez firmy reprezentowane przez osoby zatrzymane w dniu wczorajszym. Federacja dostarczyła prokuraturze dowody wykonania powyższych usług. PZPS w roku 2015 zlecił renomowanej, międzynarodowej firmie doradczej audyt kosztów organizacji Mistrzostw Świata 2014, w wyniku którego nie stwierdzono wówczas żadnych znamion popełnienia przestępstwa podczas organizacji MŚ 2014. Wykazano w nim wątpliwości wyłącznie w stosunku do jednego spośród zatrzymanych dostawców w wysokości około 130 tys. złotych, co daje kwotę na poziomie 1,3 tys. na każdy ze 103 zorganizowanych meczów turnieju.



PZPS oświadcza, że wszystkie zamówione świadczenia były uzasadnione merytorycznie i dotyczyły elementów niezbędnych do organizacji Mistrzostw Świata 2014 takie jak oprawa muzyczna meczów i wydarzeń towarzyszących, budowa infrastruktury boiska i promocja wydarzeń.



Wszelkie żądane przez prokuraturę materiały były i są przekazywane na bieżąco. Ostatnie dokumenty dotyczące sprawy zostały przekazane w dniu wczorajszym. PZPS w pełni współpracuje i deklaruje całkowitą gotowość do dalszego współdziałania z prokuraturą w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z organizacją MŚ 2014.



Prowadzone od czterech lat działania prokuratury, w żaden sposób nie wpływają na bieżące funkcjonowanie Związku, o czym może świadczyć np. obroniony w tym roku tytuł Mistrzów Świata przez męską reprezentację.



Polski Związek Piłki Siatkowej jest obecnie jedną z największych organizacji sportowych w Polsce i największych organizatorem wydarzeń związanych ze światową siatkówką. Po Mistrzostwach Świata 2014 w naszym kraju odbyły się także:





w 2015 roku m.in. rozgrywki Ligi Światowej i World Grand Prix

w 2016 roku m.in. rozgrywki i finał Ligi Światowej i rozgrywki World Grand Prix

w 2017 roku m.in. Mistrzostwa Europy Mężczyzn i rozgrywki World Grand Prix

w 2018 roku m.in. rozgrywki Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet i Mężczyzn oraz rozgrywki World Grand Prix

Obecnie PZPS prowadzi działania zmierzające do zorganizowana dla Polski kolejnych prestiżowych wydarzeń związanych z siatkówką takich jak Mistrzostwa Europy Kobiet w 2019 roku. Prowadzone są również działania związane z uzyskaniem prawa do organizacji w przyszłym roku Turnieju Kwalifikacji Olimpijskich, a także kolejnych wydarzeń mistrzowskich o zasięgu światowym do roku 2026 włącznie.



Polska reprezentacja męską w piłce siatkowej halowej jest obecnie jedną z najsilniejszych drużyn na świecie, znacząco rośnie również potencjał reprezentacji żeńskiej oraz reprezentacji plażowych. Triumfy święcą reprezentacje młodzieżowe. PZPS prowadzi jedne z największych w Polsce programów na rzecz rozwoju i promocji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży."



Za: PZPS