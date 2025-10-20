PZPS wydał komunikat. Mistrzostwa Europy w Polsce, pierwszy raz w historii
20 października po południu Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) wydał komunikat. Na specjalnej konferencji prasowej oficjalnie można było usłyszeć, że Mistrzostwa Europy po raz pierwszy zostaną zorganizowane przez nasz kraj. Stosunkowo niedługo Polska ugości najlepsze reprezentacje na "Starym Kontynencie", podczas zmagań na piasku. PZPS podaje szczegóły całego przedsięwzięcia.
Wygląda na to, że polscy kibice mają dziś co najmniej dwa powody do radości. I to w związku z jedną dyscypliną. Po pierwsze, siatkarze plażowi do lat 21, Szymon Beta oraz Artem Besarab awansowali do finału młodzieżowych mistrzostw świata. Tam ulegli parze z Łotwy, jednak i tak mogą być dumni ze srebrnego medalu.
Druga dobra informacja nadeszła dziś po południu. Padła ona na specjalnej konferencji prasowej, z udziałem m.in. prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego.
Wszystko stało się jasne. Mistrzostwa Europy po raz pierwszy w Polsce
Okazuje się, że Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy 2026 w siatkówce plażowej. To pierwsza taka sytuacja w historii tej dyscypliny w naszym kraju. Europejski czempionat odbędzie się w dniach 12-16 sierpnia przyszłego roku, a areną zmagań będzie plaża przy Hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach. To właśnie ten obiekt będzie współorganizował mistrzostwa, wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.
W turnieju głównym ME w siatkówce plażowej wezmą udział po 32 reprezentacje narodowe męskie, jak i żeńskie. Prawo gry nadawane będzie na bazie oficjalnego rankingu EuroBeachVolleyEntry, z zachowaniem limitów federacyjnych. Ze względu na rolę gospodarza, Polska otrzyma trzy gwarantowane miejsca na mistrzostwach w każdej kategorii, nie patrząc na pozycję w rankingu.
Rywalizacja duetów na piasku rozpocznie się od fazy grupowej. Łącznie powstanie osiem grup, po cztery reprezentacje w każdej z nich. Po trzy najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej. Łączna pula nagród w turnieju głównym wyniesie 1 300 000 złotych.
Stare Jabłonki ponownie stolicą europejskiej siatkówki plażowej
Miejsce rozgrywania przyszłorocznych mistrzostw Europy w siatkówce plażowej nie jest przypadkowe. To tutaj, w 2003 roku odbył się młodzieżowy turniej tego typu. Z kolei w 2013 roku Stare Jabłonki były gospodarzem Mistrzostw Świata FIVB. Teraz odbędzie się tutaj seniorski europejski czempionat.
Organizatorzy już zapowiadają liczne atrakcje dla kibiców. Na konferencji prasowej dyrektor zawodów i prezes zarządu Hotelu ANDERS Tomasz Dowgiałło zakomunikował, że "zamierzają pokazać coś nowego"
- Nie wiem jeszcze, czy będzie to boisko na wodzie, czy może wśród drzew, ale jedno jest pewne - na pewno wymyślimy coś, co zaskoczy wszystkich - powiedział.
Zadowolenia z powodu organizacji ME nie kryje też prezes PZPS Sebastian Świderski. Na konferencji prasowej wspomniał o słowach prezydenta CEV. o Starych Jabłonkach.
- Roko Sikirić, Prezydent CEV zapytał się mnie, czy bierzemy pod uwagę Stare Jabłonki jako miejsce rozgrywania Mistrzostw Europy. To pokazuje, że ta nazwa elektryzuje i jest rozpoznawalna na całym świecie. Widać, że Stare Jabłonki na trwałe wpisały się w historię i strukturę siatkówki plażowej. Nie ma innego skojarzenia - siatkówka plażowa i Stare Jabłonki to dziś niemal synonimy, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami - przekazał Świderski.