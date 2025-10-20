Wygląda na to, że polscy kibice mają dziś co najmniej dwa powody do radości. I to w związku z jedną dyscypliną. Po pierwsze, siatkarze plażowi do lat 21, Szymon Beta oraz Artem Besarab awansowali do finału młodzieżowych mistrzostw świata. Tam ulegli parze z Łotwy, jednak i tak mogą być dumni ze srebrnego medalu.

Druga dobra informacja nadeszła dziś po południu. Padła ona na specjalnej konferencji prasowej, z udziałem m.in. prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego.

Wszystko stało się jasne. Mistrzostwa Europy po raz pierwszy w Polsce

Okazuje się, że Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy 2026 w siatkówce plażowej. To pierwsza taka sytuacja w historii tej dyscypliny w naszym kraju. Europejski czempionat odbędzie się w dniach 12-16 sierpnia przyszłego roku, a areną zmagań będzie plaża przy Hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach. To właśnie ten obiekt będzie współorganizował mistrzostwa, wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

W turnieju głównym ME w siatkówce plażowej wezmą udział po 32 reprezentacje narodowe męskie, jak i żeńskie. Prawo gry nadawane będzie na bazie oficjalnego rankingu EuroBeachVolleyEntry, z zachowaniem limitów federacyjnych. Ze względu na rolę gospodarza, Polska otrzyma trzy gwarantowane miejsca na mistrzostwach w każdej kategorii, nie patrząc na pozycję w rankingu.

Rywalizacja duetów na piasku rozpocznie się od fazy grupowej. Łącznie powstanie osiem grup, po cztery reprezentacje w każdej z nich. Po trzy najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej. Łączna pula nagród w turnieju głównym wyniesie 1 300 000 złotych.

Stare Jabłonki ponownie stolicą europejskiej siatkówki plażowej

Miejsce rozgrywania przyszłorocznych mistrzostw Europy w siatkówce plażowej nie jest przypadkowe. To tutaj, w 2003 roku odbył się młodzieżowy turniej tego typu. Z kolei w 2013 roku Stare Jabłonki były gospodarzem Mistrzostw Świata FIVB. Teraz odbędzie się tutaj seniorski europejski czempionat.

Organizatorzy już zapowiadają liczne atrakcje dla kibiców. Na konferencji prasowej dyrektor zawodów i prezes zarządu Hotelu ANDERS Tomasz Dowgiałło zakomunikował, że "zamierzają pokazać coś nowego"

- Nie wiem jeszcze, czy będzie to boisko na wodzie, czy może wśród drzew, ale jedno jest pewne - na pewno wymyślimy coś, co zaskoczy wszystkich - powiedział.

Zadowolenia z powodu organizacji ME nie kryje też prezes PZPS Sebastian Świderski. Na konferencji prasowej wspomniał o słowach prezydenta CEV. o Starych Jabłonkach.

- Roko Sikirić, Prezydent CEV zapytał się mnie, czy bierzemy pod uwagę Stare Jabłonki jako miejsce rozgrywania Mistrzostw Europy. To pokazuje, że ta nazwa elektryzuje i jest rozpoznawalna na całym świecie. Widać, że Stare Jabłonki na trwałe wpisały się w historię i strukturę siatkówki plażowej. Nie ma innego skojarzenia - siatkówka plażowa i Stare Jabłonki to dziś niemal synonimy, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami - przekazał Świderski.

Mistrzostwa Europy 2026 w siatkówce plażowej odbędą się w Polsce informacja prasowa materiały prasowe

Piłka na ME 2026 w siatkówce plażowej w Polsce informacja prasowa materiały prasowe