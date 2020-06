Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o zdjęciu z klubów I i II ligi części kosztów w odniesieniu do sezonu 2020/21. Federacja chce w ten sposób złagodzić skutki finansowe pandemii koronawirusa w przypadku tych drużyn.

PZPS w komunikacie przekazał, że obniżone zostaną opłaty za zgłoszenie do rozgrywek w nadchodzącym sezonie oraz opłaty administracyjne za potwierdzenie ważności licencji.

"Tym samym opłaty wnoszone przez kluby szczebla centralnego zmaleją od 25 do nawet 50 procent" - zaznaczono w komunikacie.

Zarząd związku postanowił też, że to on pokryje koszty delegacji sędziowskich (głównego i asystenta) we wszystkich meczach 1. rundy fazy zasadniczej w rozgrywkach seniorskich na szczeblu centralnym zarządzanych przez PZPS (tj. I ligi kobiet, II ligi kobiet i II ligi mężczyzn). Utrzymana też została decyzja o opłaceniu przez federację sędziów głównych/kwalifikatorów w całym sezonie w II lidze kobiet i mężczyzn.