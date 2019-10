Amerykanie grają z Brazylijczykami w meczu Pucharu Świata siatkarzy w Japonii. Wynik tego spotkania ma duże znaczenie dla reprezentacji Polski.

Przebieg Pucharu Świata w Japonii wskazuje, że walka o końcowy triumf rozegra się między drużynami Brazylii, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Po dzisiejszej wygranej 3:0 z Egiptem "Biało-Czerwoni" zrównali się punktami z liderującymi i do tej pory niepokonanymi Brazylijczykami. O dwa punkty mniej mają siatkarze USA, z którymi Polacy ponieśli jedyną porażkę. Brazylia i Polska jeszcze ze sobą nie grały - spotkają się w najbliższą niedzielę.

Brazylijczycy zaczęli mecz z USA od asa serwisowego Lucarellego. Po chwili Bruno i Lucas popisali się efektowną akcją na środku siatki. Po asie serwisowym Amerykanów było 3:3. Gdy Leal wszedł na zagrywkę w drużynie Brazylii, zasiał popłoch u rywali i na pierwszej przerwie technicznej "Canarinhos" prowadzili już 8:5. Kolejne akcje to jednak popis graczy USA, którzy szybko doprowadzili do remisu 8:8. Po kontrze Aarona Russella było 12:11, a po asie Matthewa Andersona 14:12 dla Amerykanów. Na drugiej przerwie technicznej zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych wygrywali 16:15.

Po przerwie Brazylijczycy zdobyli dwa punkty z rzędu i trener Amerykanów John Speraw błyskawicznie poprosił o czas. Podopieczni Renana dal Zotto pilnowali minimalnej przewagi, ale po błędzie Leala, który trafił w antenkę, zrobiło się 23:23. W końcówce siatkarze Brazylii zachowali jednak zimną krew i wygrali 25:23.

Na otwarcie drugiej partii Micah Christenson zaserwował w siatkę. Obie ekipy popisywały się kapitalnym akcjami. Po asie Garretta Muagututii było 5:5, a na przerwie technicznej zawodnicy z USA wygrywali 8:7. Po bloku Lucarellego na Andersonie Brazylijczycy objęli prowadzenie 12:11, ale po świetnej zagrywce Maxwella Holta było 14:13 dla USA. Na drugiej przerwie "Canarinhos" wygrywali 16:15. Po znakomitych atakach i obronach obu drużyn ręce same składały się do oklasków. Gdy Brazylijczycy wykorzystali kontrę, odskoczyli na 22:20 i Speraw poprosił o przerwę. Amerykanie doszli na punkt, ale ostatecznie to Brazylia wygrała 25:22.

Brazylijczycy znakomicie rozpoczęli trzecią partię i po asie serwisowym Lucarellego prowadzili już 3:0. Nie załamało to jednak Amerykanów i po świetnych zagrywkach doprowadzili do remisu 4:4. Na przerwie technicznej było 8:7 dla USA. Amerykanie odskoczyli już na dwa punkty, ale po zablokowanym ataku Andersona był remis 13:13. Na drugiej przerwie to "Canarinhos" wygrywali 16:15.



Wynik meczu:

USA - Brazylia 0:2 (23:25, 22:25, 16:16 trwa III set

PŚ siatkarzy 2019 - tabela Lp. zespół mecze zw. por. punkty sety 1. Brazylia 6 6 0 18 18:2 2. Polska 7 6 1 18 19:6 3. USA 6 5 1 16 17:6 4. Japonia 6 4 2 12 13:7 5. Włochy 7 4 3 11 13:11 6. Iran 7 3 4 9 13:14 7. Rosja 6 3 3 9 12:13 8. Argentyna 7 3 4 9 13:15 9. Kanada 7 3 4 8 12:17 10. Egipt 7 2 5 7 10:17 11. Australia 7 1 6 2 6:20 12. Tunezja 7 0 7 1 3:21

