Lokomotiw Nowosybirsk, z Fabianem Drzyzgą w składzie, wygrał u siebie z Zenitem Sankt Petersburg 3:1 w pierwszym meczu półfinału Pucharu CEV. Rywalizację w pozostałych parach we wszystkich europejskich pucharach w siatkówce zawieszono z powodu koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Grzegorz Łomacz oświadczył się ukochanej. Wideo INTERIA.TV

Drzyzga, rozgrywający reprezentacji Polski, zdobył w czwartkowym spotkaniu trzy punkty - po jednym atakiem, blokiem i bezpośrednio z zagrywki. Pojedynek odbył się bez udziału publiczności.

Reklama

Rewanż ma się odbyć za tydzień w Sankt Petersburgu.



Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) zawiesiła do odwołania wszystkie zmagania pod swoim szyldem. Wyjątek ustanowiono jedynie w przypadku pary Lokomotiw - Zenit ze względu na fakt, że dotyczy to dwóch klubów z jednego kraju.



W środę rosyjskie ministerstwo sportu zarekomendowało przełożenie wszystkich oficjalnych zawodów krajowych od soboty, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (dzień wcześniej zawieszono grę w tamtejszej lidze piłkarskiej, koszykarskiej i hokejowej). Na razie jednak z komunikatów na stronach męskich klubów z tego kraju, które są w trakcie rywalizacji w rundzie play off, wynika, że zaplanowane na weekend spotkania odbędą się, tyle że przy pustych trybunach.



Zdecydowana większość zmagań ligowych na Starym Kontynencie w tej dyscyplinie została wstrzymana.